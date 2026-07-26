کد خبر: 1371025
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۶
سیاست » اخبار کلی

بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت سی و هشتمین سالگرد عملیات غرورآفرین مرصاد

1 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت پنجم مردادماه، سالروز عملیات غرورآفرین و عبرت انگیز مرصاد، وحدت، بصیرت و هوشمندی ملت را ضامن شکست توطئه وطن‌فروشان روسیاه در تسلیم ایران اسلامی و تحمیل مجدد سلطه استکبار بر کشور دانست.

جوان آنلاین: از روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخشی از این بیانیه آمده است: حافظه تاریخی ملت ایران نشان می‌دهد یکی از شکوهمندترین جلوه‌های اقتدار و بصیرت ملت سرافراز ایران در عرصه رویارویی با جریان نفاق و مقابله با گروهک منفور و تروریستی منافقین تجلی پیدا کرده و حماسه مرصاد را رقم زد.

این بیانیه می‌افزاید: عملیات غرورآفرین مرصاد که در پی خیانت و لشکر کشی منافقین کوردل در پنجم مردادماه سال ۱۳۶۷ با پشتیبانی استکبار جهانی به کشور انجام گرفت، با تار و مار کردن منافقین فریب خورده، درس بزرگی به خائنین به ملت و میهن اسلامی داد که تا همیشه تاریخ طعم تلخ شکست در برابر اراده ملت را مزمزه کرده و هوس هر گونه تجاوز را از سر بیرون کنند.

این بیانیه در ادامه با اشاره به ضرورت بازخوانی دائمی جنایات منافقین و باز نگه داشتن پرونده سیاه و کریه آنان و درس‌ها و عبرت‌های تاریخی عملکرد این فرقه منفور و پلید برای آگاهی و شناخت مستمر اقشار و آحاد مردم به ویژه نسل جوان جامعه اسلامی، تصریح کرده است: تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد گروهک تروریستی منافقین همواره تحت حمایت نظام سلطه به عنوان پیاده نظام و ستون پنجم دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی عمل کرده و از هیچ خیانتی فروگزار نکرده و در فتنه‌های کور سال‌های اخیر از جمله کودتای نافرجام ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ نقش موثر و پر رنگی داشته است.

این بیانیه در ادامه با اشاره به شرایط خطیر کنونی که کفر و الحاد جهانی و دشمنان قسم خورده انقلاب، تمامی ظرفیت‌ها و سرمایه‌های خود را برای تسلیم ملت شریف و مقاوم ایران، از جمله این گروهک جنایت پیشه را به میدان آورده است، تصریح می‌کند: بی تردید هوشیاری، هوشمندی و بصیرت مردم مبعوث شده در حفظ وحدت و یکپارچگی ملی، اقتدار و صلابت کشور را حفظ و پروژه خدعه و نیرنگ جبهه نفاق و معاند را ابتر خواهد گذاشت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بیانیه با تعظیم به مقام شامخ شهیدان عالی‌قدر دفاع مقدس اول، دوم و سوم و به ویژه سرداران و رزمندگان شهید جاوید و پرافتخار عملیات مرصاد به خصوص فرمانده دلاور این عملیات سردار سرلشکر پاسدار شهید نورعلی شوشتری، تأکید کرده است: تداوم مسیر پرافتخار امام شهید امت، به سمت آرمان‌های بلند و فتح قله‌های رفیع عزت، پیشرفت و سربلندی را تحت زعامت مقتدرانه و حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای‌ای (مدظله العالی) تضمین خواهد شد.

این بیانیه در پایان با پاسداشت حماسه عظیم و فراموش‌نشدنی عملیات بزرگ مرصاد، با تأکید بر لزوم هوشمندی و هوشیاری برابر جریان نفاق و نفوذ در همه اعصار و عرصه‌ها و یادآوری خطرات ناشی از غفلت و کوتاهی برابر ترفند‌ها و توطئه‌ها و نقشه‌های منافقین کوردل و متحد و همراه با آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی برای ایران عزیز و مردمان غیور و انقلابی و مؤمن این سرزمین، از آحاد ملت شهیدپرور و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت می‌کند تا با حفظ وحدت و یکپارچگی ملی و برافراشته نگهداشتن پرچم خونخواهی قائد شهید امت، پشتیبان ولایت فقیه و مدافع حریم انقلاب و نظام اسلامی بوده و با بصیرت و هوشمندی در این برهه حساس، توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کنند.

برچسب ها: سپاه پاسدارن ، عملیات مرصاد ، گروه منافقین
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