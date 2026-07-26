جوان آنلاین: حاجیمحمدی در گفتوگو با رادیو اربعین اظهار کرد: وزارت امور خارجه امسال حدود ۴۰ تا ۵۰ پایگاه کنسولی در عراق از منطقه اربیل تا بصره و در تمامی مرزهای محل تردد زائران مستقر کرده است. بخشی از نیروها مستقر شدهاند و سایر همکاران نیز امشب به عراق اعزام میشوند تا خدمات کنسولی لازم را به زائران ارائه کنند.
استقرار پایگاههای کنسولی در سراسر عراق
وی با بیان اینکه خدمات وزارت امور خارجه با همکاری سایر دستگاهها از جمله سازمان حج و زیارت ارائه میشود، افزود: سامانهها و مراکز راهنمای زائران نیز فعال شدهاند و خدمات متنوعی در اختیار زائران قرار میگیرد.
ثبت مهر ورود به عراق را فراموش نکنید
مدیر اداره حمایتهای حقوقی و کنسولی وزارت امور خارجه از زائران خواست هنگام ورود به عراق، حتماً از درج مهر ورود در گذرنامه خود اطمینان حاصل کنند و گفت: توصیههای سفر، هشدارها، فهرست مراکز درمانی، پایگاههای کنسولی و سایر اطلاعات مورد نیاز در سایت وزارت امور خارجه منتشر شده و زائران پیش از سفر آن را مطالعه کنند.
وی همچنین توصیه کرد زائران تا حد امکان پس از غروب آفتاب تردد کنند، از موکبهای ایرانی و عراقی استفاده کنند و از ورود به بحثهای سیاسی و تفرقه انگیز خودداری کنند.
در صورت گم شدن گذرنامه، برگه عبور صادر میشود
حاجیمحمدی با اشاره به اهمیت گذرنامه به عنوان مدرک هویتی بینالمللی گفت: از زائران درخواست میکنیم در حفظ گذرنامه خود نهایت دقت را داشته باشند؛ زیرا این مدرک تنها سند هویتی معتبر آنان در عراق است.
وی افزود: اگر گذرنامه مفقود شود، زائران میتوانند به دفاتر و پایگاههای وزارت امور خارجه که در نقاط مختلف عراق مستقر هستند مراجعه کنند تا برای آنان برگه عبور صادر شود و بتوانند بدون مشکل به ایران بازگردند. همچنین اگر گذرنامه پیدا شود، از طریق مراجع ذیربط به صاحب آن تحویل داده خواهد شد.
از خرید ارز در مرزها و همراه داشتن اقلام ممنوعه خودداری کنید
مدیر اداره حمایتهای حقوقی و کنسولی وزارت امور خارجه با هشدار نسبت به خرید ارز از افراد ناشناس در مرزها اظهار کرد: زائران باید در خرید ارز بسیار احتیاط کنند، زیرا استفاده از ارز تقلبی در عراق مجازاتهای سنگینی به دنبال دارد.
وی همچنین درباره همراه داشتن مواد مخدر، داروهای ممنوعه و سایر اقلام غیرمجاز هشدار داد و گفت: دستگاههای امنیتی عراق در این زمینه بسیار حساس هستند و حتی از روشهای مختلف از جمله هوش مصنوعی برای شناسایی متخلفان استفاده میکنند؛ بنابراین زائران باید از همراه داشتن هرگونه اقلام ممنوعه خودداری کنند.
داروهای نسخهای را همراه با نسخه پزشک حمل کنید
حاجیمحمدی با بیان اینکه یکی از مشکلات زائران همراه داشتن دارو بدون مدارک پزشکی است، گفت: افرادی که ناچار به مصرف دارو هستند، حتماً نسخه پزشک را همراه داشته باشند تا در صورت کنترل توسط پلیس عراق با مشکل مواجه نشوند.
نوشتن مشخصات روی وسایل همراه سالمندان و افراد آسیبپذیر
مدیر اداره حمایتهای حقوقی و کنسولی وزارت امور خارجه در پایان با اشاره به تجربه سالهای گذشته گفت: یکی از مشکلات رایج، گم شدن گذرنامه و همچنین جدا شدن سالمندان یا افراد آسیبپذیر از همراهانشان است. از خانوادهها درخواست میکنیم نام، شماره تماس و نشانی را روی لباس، کیف یا وسایل این افراد درج کنند تا در صورت گم شدن، شناسایی و بازگرداندن آنان سریعتر انجام شود.