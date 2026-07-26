پیشنهاد جدید عمان درباره تنگه هرمز چیست؟

جوان آنلاین: به نقل از الحدث، برخی منابع از پیشنهاد جدید عمان درباره تنگه هرمز خبر دادند.

به گزارش مهر، برخی منابع به شبکه سی ان ان اعلام کردند که عمان پیشنهادی برای تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای برای ارائه خدمات در تنگه هرمز مانند تنگه مالاکا مطرح کرده است.

به گفته این منابع، مسقط پیشنهاد ساز و کاری را برای پرداخت داوطلبانه در ازای خدمات ارائه شونده در هرمز ارائه کرده است.

پیشتر دو منبع منطقه‌ای اعلام کرده بودند که مذاکرات میان ایران و عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز و گذرگاه‌های آبی در منطقه شاهد پیشرفت بوده است.

شبکه سی بی اس نیوز به نقل از این دو منبع اعلام کرده بود که با وجود اینکه امور در جهت مثبت پیش می‌رود، اما دیپلماسی به زمان بیشتری برای دستیابی به توافق در این پرونده‌ها نیاز دارد.

این دو مسئول گفته بودند: تعلیق حملات آمریکا عامدانه بوده تا مانعی در مسیر مذاکرات دیپلماتیک مستقیم حساس ایجاد نشود!