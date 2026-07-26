نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر امروز در تماسی با وزیر امور خارجه عربستان سعودی، تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه قطر امروز یکشنبه در بیانیه‌ای از گفت‌وگوی تلفنی محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و فیصل بن فرحان همتای سعودی‌اش خبر داد و اعلام کرد دو طرف در مورد تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها رایزنی کردند.

به گزارش ایسنا، در ادامه بیانیه آمده است: وزیر امور خارجه قطر در تماس با وزیر امور خارجه عربستان سعودی، بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به گفت‌و‌گو تأکید کرد.

وزارتخانه یادشده افزود: آل ثانی بار دیگر بر حمایت قطر از همه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافق جامع تأکید کرد.

طبق این بیانیه صادره، وزیر خارجه قطر همچنین در تماسی با معاون حاکم ابوظبی، تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی برای کاهش تنش در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در ادامه بیانیه آمده است: محمد بن عبدالرحمن امروز همچنین تماسی از وزیر امور خارجه ترکیه برای بحث در مورد تحولات منطقه‌ای و تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها دریافت کرد.

وزیر خارجه قطر بر اهمیت اجرای یادداشت تفاهم و تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز تأکید کرد.