جوان آنلاین: تارنمای وزارت خارجه روسیه یکشنبه شب گزارش داد: لاوروف در این تماس تلفنی مراتب تسلیت صمیمانه خود را به خاطر جان‌باختن یک ملوان ایرانی در حمله ۲۵ جولای پهپاد‌های اوکراینی به کشتی باری آنا متعلق به ایران که با محموله غیرنظامی از آستراخان حرکت کرده بود، ابراز کرد.

به گزارش ایرنا، وزیر خارجه روسیه خواستار ابلاغ پیام همدردی خود به خانواده و دوستان متوفی شد و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد.

بنا بر این گزارش، وزیر امور خارجه ایران نیز از مقامات آستراخان روسیه به خاطر کمک به خدمه کشتی مورد حمله تشکر کرد و بر لزوم توقف چنین ماجراجویی‌هایی توسط حکومت اوکراین تأکید کرد.

عراقچی، لاوروف را در جریان تلاش‌های دیپلماتیک مستمر برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه پس از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی قرار داد.