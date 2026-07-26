داده‌های دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی، نشان‌دهنده افزایش چشمگیر حجم جرایم ارتکابی صهیونیست‌های شهرک‌نشین در کرانه باختری طی نیمه اول سال ۲۰۲۶ است.

جوان آنلاین: به نقل از هاآرتص، در فاصله ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۲۶ (نیمه اول سال جاری میلادی)، ۶۶۰ مورد جرم ثبت شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۴۰ مورد بود.

به گزارش ایرنا، این گزارش همچنین حاکی از افزایش چشمگیر تعداد فلسطینیانی است که در نتیجه این جرایم آسیب دیده‌اند و همچنین حملات شهرک‌نشینان به نظامیان ارتش صهیونیستی نیز افزایش یافته است.

طبق این گزارش، بیشتر این جرایم شامل درگیری‌های خشونت‌آمیز، مسدود کردن جاده‌ها، تخریب اموال، پرتاب سنگ، آتش زدن وسایل نقلیه و ساختمان‌ها و جرایم کشاورزی بوده است.

امروز همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هشدار داد اراضی اشغالی فلسطین بر اثر حملات مستمر نظامیان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مسلح شهرک‌نشین علیه ملت فلسطین، شاهد تشدید خطرناک تنش‌ها است.

وی گفت این حملات به قربانی شدن صد‌ها غیرنظامی بی‌گناه، تخریب اموال، آتش زدن منازل، اماکن مذهبی، درختان و زمین‌های کشاورزی و تعرض به روستا‌ها و تجمعات فلسطینی منجر شده است.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید کرد هدف این اقدامات، کوچاندن اجباری شهروندان فلسطینی از سرزمین‌هایشان است و ادامه آن می‌تواند به تشدید تنش‌ها و تضعیف تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تحقق صلح منجر شود.

ناظران می‌گویند مقامات صهیونیست از این بیم دارند در روز‌هایی که منطقه شاهد تنش و درگیری مجدد است، تشدید حملات در کرانه باختری از سوی صهیونیست‌ها، این منطقه را به سمت انتفاضه و انفجار اوضاع سوق دهد.