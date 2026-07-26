جوان آنلاین: عبدالله النعمی، معاون وزارت خارجه یمن گفت که آمریکا قبلاً در درگیری با صنعاء شکست خورده و به نتیجه نرسیده است.

به گزارش تسنیم، این مقام ارشد یمنی افزود که عربستان سعودی هنوز از این شکست درس نگرفته و همچنان رویکرد مشابهی را دنبال می‌کند.

پیشتر، مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، روز شنبه در سخنانی با تأکید بر مشروعیت اقدامات نظامی نیرو‌های مسلح یمن، اعلام کرده بود که این اقدامات در چارچوب دفاع مشروع و در راستای تحقق خواسته‌های عادلانه مردم یمن صورت می‌گیرد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن هدف نیرو‌های مسلح را پایان دادن به محاصره و تجاوز عربستان سعودی دانست که نزدیک به ۱۲ سال است علیه یمن ادامه دارد.