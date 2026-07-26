جوان آنلاین: به نقل از الشروق، در این ساختار جدید، فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق، دفتر منشی شخصی فرمانده کل نیروهای مسلح و مرکز عملیات ملی در یک نهاد واحد به نام «دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح» میشود.
به گزارش ایرنا، بر اساس یک بخشنامه نظامی صادره در تاریخ ۲۳ ژوئیه جاری (اول مرداد)، دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح افتتاح و مدیریت آن در مقر سابق فرماندهی عملیات مشترک عراق واقع در منطقه سبز به تیمسار «عبدالامیر الشمری» وزیر کشور واگذار شد.
براساس این بخشنامه، دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح پس از ادغام «فرماندهی عملیات مشترک عراق»، «دفتر منشی شخصی فرمانده کل نیروهای مسلح» و «مرکز عملیات ملی» در یک ساختار واحد به نام «دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح» افتتاح شده است.
در این بخشنامه آمده است که دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، وظایف و مسئولیتهایش را در قالب ساختارهای ادغامشده به عهده خواهد داشت و همچنین نظارت و پیگیری امور وزارتخانههای دفاع و کشور، سازمان مبارزه با تروریسم، سازمان اطلاعات ملی، سازمان الحشد الشعبی، گذرگاههای مرزی، صنایع نظامی و کلیه فرماندهیها و یگانهای وابسته به ساختارهای ادغامشده را عهدهدار خواهد بود.
فرماندهی عملیات مشترک عراق نخستین بار در سال ۲۰۰۷ با هدف یکپارچهسازی تلاشهای وزارتخانههای دفاع و کشور برای مقابله با خشونت و تروریسم تشکیل شد و در سال ۲۰۱۹ نیز برای دربرگیری تمامی نیروهای نظامی و امنیتی کشور توسعه یافت.
علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق طی هفتههای گذشته اقدام به یک تغییرات گستردهای در میان فرماندهان امنیتی و نظامی کرده و با بهکارگیری افراد جدید، آنان را به فهرست مشاوران امنیتی و نظامی خود افزوده است.
قرار است بغداد در ۳۰ سپتامبر (هشتم مهرماه)، به طور رسمی پایان ماموریت نیروهای ائتلاف بینالمللی تحت رهبری آمریکا را پس از تحویل تمامی مقرها و پادگانها به نیروهای عراقی اعلام کند.