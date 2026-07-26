جوان آنلاین: به نقل از شفق نیوز، منابع عراقی اعلام کردند که علی الزیدی نخست وزیر عراق پس فردا سه‌شنبه برای انجام سفری رسمی به آنکارا پایتخت ترکیه می‌رود.

به گزارش ایرنا، یک منبع عراقی در این زمینه گفت که این سفر مهمی است و طی آن گفت‌و‌گو‌ها و توافقاتی در خصوص همکاری امنیتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هماهنگی برای همکاری در زمینه نفت و انرژی، افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور و دیگر پرونده‌های مربوط به اوضاع منطقه‌ای و بین المللی انجام خواهد شد.

به گفته این منبع یک هیئت از بخش نفت عراق اخیراً برای توافق بر سر سازوکاری که دو طرف را برای صادرات نفت عراق از طریق گذرگاه‌های رسمی ترکیه راضی می‌کند به ترکیه سفر کرده است.