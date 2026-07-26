ادعای رویترز: ایران تا وقتی آمریکا به توقف حملات ادامه دهد، حملات خود را متوقف خواهد کرد

پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ناگهان حملات متجاوزانه هوایی دو هفته‌ای خود به ایران را لغو کرد، خبرگزاری رویترز مدعی شد که یک مقام ارشد ایرانی روز یکشنبه به این خبرگزاری گفته است که تهران نیز حملات خود را متوقف خواهد کرد.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز امروز یکشنبه نوشت: پس از ۱۳ شب حملات هوایی ایالات متحده به ایران، پنتاگون ناگهان اواخر روز جمعه این حملات را متوقف کرد و هیچ حمله‌ای از سوی ایالات متحده در روز شنبه یا یکشنبه گزارش نشد.

به گزارش ایرنا، این رسانه افزود: ایران که هر شب حملات ایالات متحده را با حملات خود به کشور‌های همسایه میزبان پایگاه‌های ایالات متحده پاسخ می‌داد، تاکنون دو روز آتش‌بس را نیز حفظ کرده است.

رویترز به نقل از آنچه یک منبع ارشد ایرانی خوانده، عنوان کرد: «موضع ایران همچنان «حمله در برابر حمله» است: اگر حملات متوقف شود، ایران نیز عملیات خود را متوقف خواهد کرد. این پیام قبلاً به ایالات متحده منتقل شده است.»

رویترز به نقل از این منبع افزود: «با این حال، ایران آماده است تا در صورت حمله مجدد ایالات متحده، پاسخ گسترده‌ای ارائه دهد.»

همچنین این منبع عنوان کرده است که تهران امید زیادی ندارد که تصمیم ترامپ برای وقفه در حملات، نشان‌دهنده تغییر عمده در موضع مذاکره ایالات متحده باشد.

این منبع گفت: «در مورد توقف حملات، بیشتر بدبینی وجود دارد تا خوش‌بینی. دیدگاه غالب این است که این وقفه تاکتیکی است تا واقعی. ایران به اندازه کافی تجربه تلخ از آنچه فریب ایالات متحده می‌داند، کسب کرده است.»

سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در اجلاس وزرای خارجه آ سه آن و پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا، با تاکید بر این نکته که آنچه امروز توسط ایالات متحده صورت میگیرد، حمله به حقوق بین‌الملل، دیپلماسی و اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد است اظهار داشت: امروز دیپلماسی به سخره گرفته شده و اصول مقوم جامعه بین الملل از جمله منشور ملل متحد، که دستاورد جامعه بشری در تنظیم نظم بین المللی در هفتاد سال گذشته به شمار می‌رود، آماج حملات پی در پی و بی قانونی‌های آمریکا قرار گرفته است.

وی با تبیین نقش دیپلماسی در پیشگیری از نزاع‌های بین‌المللی، بر ارزش دیپلماسی، به‌ویژه دیپلماسی پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: «دیپلماسی معمولا به اندازه کافی مورد تقدیر و شناسایی قرار نگرفته است؛ چرا که دیپلماسی پیشگیرانه به معنای جنگ‌هایی است که هیچ‌گاه آغاز نشده‌اند، بحران‌هایی است که هیچ‌گاه شکل نگرفته‌اند و جان‌هایی است که هیچ‌گاه از دست نرفته‌اند.»