رژیم اشغالگر با ورود شورای صلح ترامپ به غزه موافقت کرد

کابینه امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی با ورود شورای موسوم به «شورای صلح ترامپ برای غزه»، به این منطقه موافقت کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه یدیعوت آحارانوت، کابینه امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی لحظاتی پیش در نشست امروز خود (یکشنبه) با ورود شورای صلح ترامپ برای غزه، به این منطقه موافقت کرده است.

به گزارش ایسنا، در همین زمینه، یک مقام مسئول دفتر نتانیاهو گفت: ما با ورود شورای صلح و نیرو‌های بین‌المللی به غزه بر اساس طرح ترامپ موافقت کردیم.

وی افزود: ما مصمم هستیم که منطقه امتداد خط زرد در غزه را کنترل کنیم، مگر اینکه حماس و نوار غزه خلع سلاح شوند.

این مقام مسئول دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تأکید کرد ورود هرگونه نیروی بین‌المللی به غزه نیازمند تأیید جداگانه نخست وزیر و وزرای جنگ و امور خارجه اسرائیل است.

این در حالی است که با وجود گذشت بیش از یک سال از توافق آتش‌بس در شرم الشیخ مصر، رژیم صهیونیستی در مسیر اجرای مفاد این توافق سنگ اندازی می‌کند.