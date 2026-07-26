تنش در روابط رومانی و روسیه

جوان آنلاین: از گاردین، دولت رومانی امروز (یکشنبه) اعلام کرد در پی سرنگونی سومین پهپاد طی سه روز گذشته، سفیر روسیه را به وزارت امور خارجه احضار خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، به گفته «رادو میروتسا» وزیر دفاع رومانی، یک جنگنده اف-۱۶ این کشور روز یکشنبه تنها پنج دقیقه پس از ورود یک پهپاد به حریم هوایی رومانی، آن را بر فراز دریای سیاه سرنگون کرد.
«اوآنا تسویو» وزیر امور خارجه رومانی نیز اعلام کرد که به دلیل نقضهای مکرر حریم هوایی این کشور، سفیر روسیه احضار میشود.
رئیسجمهور رومانی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ادامه نقض حریم هوایی رومانی از سوی روسیه، که همزمان حریم هوایی ناتو و اتحادیه اروپا نیز محسوب میشود، غیرقابلقبول و تحملناپذیر است.»
در همین حال، «مارتین اودانل» از سخنگویان ارشد نظامی ناتو نیز اعلام کرد شواهد اولیه نشان میدهد پهپاد سرنگونشده روز یکشنبه نیز منشا روسی داشته است.
وی افزود رومانی و دیگر کشورهای عضو ناتو همزمان در حال تقویت سامانههای پدافندی خود هستند و برای مقابله با تهدید پهپادها، سامانههای رهگیر زمینی جدید خریداری میکنند.
از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، رومانی بارها از ورود پهپادها به حریم هوایی خود خبر داده است. در ماه مه نیز برخورد یک پهپاد با ساختمانی مسکونی در شهر مرزی گالاتس، دو نفر را زخمی کرد.
پارلمان رومانی در سال ۲۰۲۵ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن نیروهای مسلح این کشور مجاز هستند پهپادهایی را که وارد حریم هوایی رومانی میشوند، سرنگون کنند. از آغاز جنگ اوکراین، چندین کشور همسایه این کشور نیز در موارد مشابه اقدام به انهدام پهپادهای متجاوز کردهاند.