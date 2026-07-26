\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0633\u06cc\u062f \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0639\u0631\u0627\u0642\u0686\u06cc \u0648 \u0633\u0631\u06af\u0626\u06cc \u0644\u0627\u0648\u0631\u0648\u0641 \u0648\u0632\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0639\u0635\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0637\u06cc \u06cc\u06a9 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u062a\u0644\u0641\u0646\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u062d\u0648\u0644\u0627\u062a \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0648 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u0648 \u0631\u0627\u06cc\u0632\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.