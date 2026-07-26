پوتین: قطب شمال بخش مشروعی از روسیه است

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه عصر یکشنبه طی سخنرانی در جمع ملوانان نظامی روسیه به‌مناسبت روز نیروی دریایی در سن پترزبورگ اظهار کرد: زیردریایی‌های مسلح به موشک‌های بالستیک قاره‌پیما برای بازدارندگی هرگونه دشمن و وارد کردن خسارت غیرقابل قبول در صورت تجاوز به روسیه ضروری هستند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری تاس، رئیس‌جمهور روسیه با بیان اینکه نیروی دریایی روسیه عنصر حیاتی امنیت روسیه بوده، گفت: نیروی دریایی برای مدت طولانی عنصر حیاتی تضمین امنیت کشور بوده، است و خواهد بود. من همچنین بر نقش حیاتی نیروی دریایی در مثلث هسته‌ای روسیه تأکید می‌کنم. ناوگان زیردریایی مجهز به موشک‌های بالستیک قاره‌پیما برای بازدارندگی هرگونه دشمن و وارد کردن خسارت غیرقابل قبول در صورت تجاوز مستقیم علیه روسیه و تهدید حاکمیت کشورمان مهم و ضروری است.

پوتین با تاکید بر اینکه روسیه تمام تلاش خود را برای تقویت بخش دریایی انجام خواهد داد، افزود: مراسم ما در ساختمان نیروی دریایی برگزار می‌شود که به حق یکی از نماد‌های اصلی توسعه و شکوه نیروی دریایی روسیه است. این نیرو با تلاش، استعداد، اراده و پیروزی‌های نسل‌های متمادی ساخته شده است و شما نام خود را در تاریخ بزرگ آن ثبت کرده‌اید.

او در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: قطب شمال بخش مشروعی از قلمرو حاکمیتی روسیه است. هنگامی که گفتم قوانین بین‌المللی کاملا از طرف ما هستند، منظورم این بود که قطب شمال بخش مشروعی از قلمرو حاکمیتی روسیه است. در عین حال، روسیه هرگز به دنبال هیچ نوع رویارویی در این منطقه نبوده است. برعکس، ما همیشه از همه کسانی که می‌خواهند با همبستگی و در چارچوب قوانین بین‌المللی کار کنند، دعوت کرده‌ایم. ما آماده‌ایم که این کار را با همه انجام دهیم، اما مطمئنا بر اساس این واقعیت که این مسیر‌ها قطعا متعلق به روسیه هستند.

پوتین افزود: هیچ کشوری در جهان ناوگان یخ‌شکنی مانند ما ندارد. در مورد یخ‌شکن‌های هسته‌ای، من معتقدم که هیچ کشور دیگری اصلا آنها را ندارد، در حالی‌که ما داریم.

رئیس‌جمهور روسیه درباره عملیات ویژه نظامی اظهار کرد: روسیه باید منابع زیادی را برای دستیابی به اهداف عملیات ویژه نظامی اختصاص دهد و این توجیه‌پذیر است. ما اکنون مجبوریم منابع زیادی را اختصاص دهیم تا موفقیت و دستیابی به اهداف عملیات ویژه نظامی را تضمین کنیم، اما برنامه‌هایی برای توسعه ناوگان در مناطق دریایی دور و نزدیک وجود دارد و مطمئنا اجرا خواهند شد.