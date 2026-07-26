پیروزی پرگل استقلال در بازی دوستانه

جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال در یک بازی دوستانه مقابل تیم مهام نوین تهران، یکی از تیمهای حاضر در لیگ دسته سوم باشگاههای ایران رفت.
به گزارش ایرنا، این بازی پشت درهای بسته و در کمپ زنده یاد ناصر حجازی برگزار شد. با توجه به هماهنگی مربیان دو تیم، این بازی در سه نیمه ۳۰ دقیقهای برگزار شد.
صالح حردانی کاپیتانی تیم فوتبال استقلال را در این بازی دوستانه بر عهده داشت.
استقلال در این بازی به پیروزی پرگل پنج بر یک دست پیدا کرد. در دقایق آخر، تیم مهام نوین تهران موفق شد یک از گلهای خورده را جبران کند.
گلهای استقلال را در این بازی دوستانه سعید سحرخیزان، اسماعیل قلیزاده، محمدحسین اسلامی، مهران احمدی و مهدی قایدی به ثمر رساندند.