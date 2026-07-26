عون و مکرون بر لزوم توقف حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تاکید کردند

روسای جمهور لبنان و فرانسه طی تماسی تلفنی درباره وضعیت جنوب لبنان رایزنی و بر لزوم توقف حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه تاکید کردند.

جوان آنلاین: جوزف عون رئیس جمهور لبنان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز یکشنبه تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه ریاست جمهوری لبنان، دو طرف به بررسی اوضاع کلی در لبنان و منطقه در سایه تحولات اخیر پرداختند.

رؤسای جمهور لبنان و فرانسه درباره مرحله پس از پایان ماموریت نیرو‌های یونیفل در جنوب لبنان اهمیت همراهی بین المللی برای ثبات وضعیت در این منطقه تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور لبنان همتای فرانسوی خود را در جریان نتایج سفرش به واشنگتن و مذاکرات با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار داد.

طرفین درباره تداوم حملات رژیم صهیونیستی به شماری از روستا‌های جنوب لبنان گفت‌و‌گو کردند.

در همین راستا، روسای جمهور لبنان و فرانسه بر لزوم جلوگیری از این حملات و پایبندی به توقف اقدامات خصمانه تاکید و بر سر تداوم ارتباط برای پیگیری تحولات توافق کردند.