کد خبر: 1370997
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تاکید پاپ بر ایجاد صلح در غرب آسیا

1 رهبر کاتولیک‌های جهان ضمن تاکید بر برقراری صلح در غرب آسیا، نگرانی عمیق خود را از تشدید خشونت ابراز داشت و خواستار بازگشت فوری به گفت‌و‌گو شد.

جوان آنلاین: پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان عصر یکشنبه طی سخنرانی در اقامتگاه تابستانی در گاندولفو اظهار کرد: من همچنان با نگرانی عمیق خشونت‌های جاری و رو به افزایش در سرزمین مقدس را دنبال می‌کنم که بسیاری از غیرنظامیان اخیرا قربانی شده‌اند، هم در کرانه باختری و هم در غزه.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش واتیکان نیوز، رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار «بازگشت به مذاکرات با هدف دستیابی به یک راه‌حل سیاسی عادلانه، مبتنی بر کرامت و حقوق برابر هر انسان، و رد اقدامات نظامی بیشتر و تصمیمات یکجانبه، به ویژه آنهایی که احترام و وضع موجود اماکن مقدس هر دین و آیینی را نقض می‌کنند»، شد.

پاپ لئوی چهاردهم همچنین درخواست خود را در مورد وضعیت سراسر غرب آسیا تکرار کرد، جایی که به گفته او «تشدید عملیات نظامی بار دیگر خشونت و ویرانی به بار آورده، جان غیرنظامیان بی‌شماری را در معرض خطر جدی قرار داده و کمبود آب آشامیدنی و برق را بدتر کرده است».

وی افزود: من از همه طرف‌های درگیر می‌خواهم که حملات خود را متوقف کرده و فورا راه‌های گفت‌و‌گو و دیپلماسی را بازگشایی کنند تا صلحی که تمام منطقه آرزوی آن را دارد، بدون تأخیر محقق شود.

این اظهارات پاپ در حالی صورت گرفت که با وجود برقراری آتش‌بس از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به حملات روزانه خود به مناطق مختلف نوار غزه ادامه داده است.

بر اساس آمار‌های رسمی وزارت بهداشت غزه، از زمان اجرای این آتش‌بس شکننده، دست‌کم یک‌هزار و ۱۶۸ فلسطینی دیگر به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۷۹۸ نفر مجروح شده‌اند.

برچسب ها: پاپ لئو ، غرب آسیا ، صلح
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

پادوی حقیر نتانیاهو!

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

انتقام فوتبال از سیاست

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است

لاروخا شایسته قهرمانی 

حاج علی یک فرمانده پیشرو بود

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار