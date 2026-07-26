فرمانده مرزبانی کشور با تأکید بر برقراری امنیت پایدار در تمامی مرز‌های کشور گفت: نیرو‌های مرزبانی در سراسر هشت هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز‌های جمهوری اسلامی در آماده‌باش کامل هستند و امنیت تردد زائران اربعین به طور کامل تأمین شده است.

جوان آنلاین: سردار «علی‌اکبر جاویدان» روز یکشنبه در بازدید از پایانه مرزی خسروی با اشاره به وضعیت مطلوب این مرز اظهار کرد: امروز توفیق شد در استان کرمانشاه و مرز بین‌المللی خسروی حضور پیدا کنیم، از شرایط پایانه مرزی بازدید داشته باشیم و با زائران عزیز دیدار کنیم.

به گزارش ایرنا، وی با قدردانی از اقدامات انجام شده در مرز خسروی افزود: شرایط زیرساختی این مرز بسیار مناسب است و باید به مسوولان پرتلاش استان کرمانشاه خداقوت گفت که نسبت به سال‌های گذشته تحول بزرگی در توسعه زیرساخت‌ها، پارکینگ‌ها، راه‌های دسترسی، امکانات رفاهی، سایه‌بان‌ها و سایر خدمات مورد نیاز زائران ایجاد شده است.

فرمانده مرزبانی کشور با اشاره به استقرار کامل نیرو‌های انتظامی و مرزبانی در گیت‌های خروجی و ورودی مرز خسروی گفت: همکاران ما در مجموعه انتظامی و مرزبانی در محل حضور دارند و با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، فرآیند عبور زائران با سرعت انجام می‌شود، به‌گونه‌ای که هر زائر تنها در سه تا چهار ثانیه از گیت عبور می‌کند.

جاویدان این سرعت را نتیجه هوشمندسازی پلیس و برنامه‌ریزی برای تسهیل تردد زائران اربعین دانست و افزود: همه اقدامات با هدف کاهش زمان انتظار و ارائه خدمات مناسب به زائران انجام شده است.

او خاطرنشان کرد: مرز‌های جمهوری اسلامی ایران، مرز‌های عزت، اقتدار و آبروی نظام هستند و مرزبانان با تمام توان از این مرز‌ها حراست و امنیت تردد زائران و مردم را تأمین می‌کنند.

تردد زوار اربعین از ۲ مرز خسروی و سومار در استان کرمانشاه

تردد زائران اربعین در استان کرمانشاه از طریق مرز رسمی خسروی در شهرستان مرزی قصرشیرین انجام می‌شود و امسال برای اولین بار، مرز سومار نیز به جمع مرز‌های اربعینی کشور پیوسته است.

خسروی، قدیمی‌ترین و مهم‌ترین گذرگاه ایران به عراق در قصرشیرین کرمانشاه، بخشی از جاده ابریشم است و کوتاه‌ترین مسیر به بغداد (۱۹۰ کیلومتر) و کربلا (۳۰۰ کیلومتر) را فراهم می‌کند؛ با زیرساخت‌های رفاهی مناسب، نقش حیاتی در ارتباطات زیارتی و تجاری ۲ کشور دارد و اجرای کاپوتاژ، حجم تردد را افزایش می‌دهد.

مرز سومار نیز در فاصله پنج کیلومتری شهر نفت شهر قرار دارد و فاصله این شهر با گیلانغرب ۶۷ کیلومتر است و فاصله آن در نوار مرزی جمهوری اسلامی ایران با شهر مندلی عراق ۱۵ کیلومتر است.

بخش سومار در فاصله ۹۰ کیلومتری شهر قصرشیرین واقع شده است و با عراق بیش از ۸۶ کیلومتر مرز مشترک دارد، این بخش دارای ۲ شهر سومار و نفت شهر و ۱۳ روستا است.

در آن سوی مرز و در عراق، نزدیک‌ترین شهر به سومار، شهر مندلی از توابع فرمانداری بلدروز است. بازارچه مرزی سومار فاصله حمل کالا را به بغداد کوتاه‌تر کرده است و اکنون عمده کالا از این معبر به استان‌های شرقی عراق صادر می‌شود.

اربعین پارسال در مجموع بیش از یک میلیون زائر از مرز رسمی خسروی تردد کردند که عبور زائران از این مرز در مقایسه با سال قبل از آن ۱۳ درصد رشد داشت.

پیش بینی مسوولان استان کرمانشاه تردد بیش از ۲ میلیون زائر اربعین از مرز‌های اربعینی استان در سال جاری است.