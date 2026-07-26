انصارالله: توپ اکنون در زمین عربستان است

جوان آنلاین: «عبدالله النعمی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در مصاحبه با شبکه المیادین گفت: عربستان همچنان سعی دارد پشت مغلطه‌ها پنهان شود.

به گزارش ایرنا، وی گفت: تماس‌ها هیچ روزی متوقف نشده، اما عربستان از پذیرش مسئولیت خود در قبال محاصره خودداری می‌کند.

النعمی تصریح کرد: مشکل این است که عربستان قصد جدی برای دست برداشتن از ملت یمن را ندارد؛ یمن اکنون بر اساس اصل تشدید در برابر تشدید و «محاصره در برابر محاصره» عمل می‌کند و توپ اکنون در زمین عربستان و راه‌حل به دست این کشور است.

النعمی همچنین تأکید کرد: ما آماده مقابله با هر گونه تشدید تنشی از سوی عربستان خواه مستقیم یا از طریق مزدوران آن در داخل یمن هستیم.

در همین ارتباط «محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله و رئیس هیات مذاکره کننده یمن روز گذشته در صفحه کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «حمله تجاوزکارانه به فرودگاه بین‌المللی صنعا، یادآوری به کسانی بود که فراموش کرده‌اند عربستان سعودی اصرار دارد فرودگاه را بسته نگه دارد و اینکه این فرودگاه تنها با حکم و اجازه سلطنتی بازگشایی می‌شود، در حالی که عربستان همزمان بیانیه‌هایی صادر و از حاکمیت یمن دفاع می‌کند!»

وی افزود: «اسرائیل نیز در جنگ‌های تجاوزکارانه خود اینگونه رفتار می‌کند. چقدر عربستان سعودی از هر نظر، چه دروغ، چه وقاحت، چه کینه و چه تجاوز‌ها به اسرائیل شباهت دارد.»

عبدالسلام خاطرنشان کرد: «پنهان شدن پشت بیانیه‌ها و قطعنامه‌های ناعادلانه سازمان ملل که بر اساس منافع و روابط نفتی عربستان سعودی تحمیل شده است، نمی‌تواند این حقیقت آشکار را پنهان کند که محاصره‌ای ناعادلانه بر ملت یمن تحمیل شده است و عربستان که هشت سال جنگ علیه یمن را آغاز کرد و شکست خورد، پشت این قضیه قرار دارد و اکنون به دنبال جبران خسارات خود با محاصره اقتصادی است».

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه و مهاجران یمن در واکنش به حمله هوایی جمعه شب عربستان سعودی به استان الحدیده تاکید کرد که صنعا، معادله «تشدید در برابر تشدید» در مرحله بعدی را پس از «اقدام جنایتکارانه نظام سعودی» در هدف قرار دادن استان الحدیده تعریف خواهد کرد.

وزارت امور خارجه و مهاجران یمن در بیانیه‌ای کوتاه افزود: نظام سعودی به جای اجابت درخواست مُحِق و عادلانه برای لغو محاصره یمن، مرتکب حماقت بزرگی شد که برایش گران تمام خواهد شد.

این وزارتخانه در پایان بیانیه خود، نظام عربستان را مسئول هرگونه پیامد‌های ناشی از این اقدام جنایتکارانه دانست.