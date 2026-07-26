سیستان و بلوچستان؛ محور دیپلماسی اقتصادی ایران با پاکستان و افغانستان

استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر جایگاه راهبردی استان در ارتباط با کشور‌های همسایه، از توافقات جدید برای توسعه تجارت، ترانزیت و تقویت زیرساخت‌های مرزی با پاکستان خبر داد.

جوان آنلاین: منصور بیجار ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک، طولانی‌ترین مرز‌های زمینی کشور، مرز مشترک با پاکستان و نزدیک‌ترین مسیر ارتباطی با افغانستان، از ظرفیت‌های راهبردی ویژه‌ای برخوردار است.

به گزارش مهر، استاندار سیستان و بلوچستان گفت: در مرز میلک، زیرساخت‌های ایران به‌مراتب بهتر از طرف مقابل است و توسعه این ظرفیت با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های استان، افزایش اختیارات استانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی برای توسعه اقتصادی است.

بیجار با تشریح سفر اخیر به پاکستان اظهار داشت: در دیدار با مقامات این کشور، بخش عمده مذاکرات به مسائل مرتبط با سیستان و بلوچستان اختصاص داشت و توافقات مهمی در حوزه‌های اقتصادی، حمل‌ونقل و تجارت حاصل شد.

افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان از حدود ۳ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار

وی تأکید کرد: مهم‌ترین توافق، افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان از حدود ۳ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار بود. برای تحقق این هدف، راه‌اندازی خطوط دریایی بین چابهار، کراچی و گوادر، ازسرگیری پرواز‌های مسافری و تجاری، توسعه تجارت مرزی و فعال‌سازی ظرفیت مرز‌های زمینی در دستور کار قرار گرفت.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: رسمی شدن مرز کوهک سراوان، توسعه کریدور‌های تجاری از طریق مرز‌های پیشین، میرجاوه و چابهار و اتصال آنها به کریدور‌های بین‌المللی از دیگر توافقات مهم این سفر بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تجاری دو کشور گفت: پاکستان می‌تواند بخشی از نیاز ایران به برنج، گوشت قرمز و نهاده‌های دامی را تأمین کند و در مقابل، صادرات فرآورده‌های نفتی، مصالح ساختمانی و محصولات کشاورزی از سیستان و بلوچستان افزایش یابد.

بیجار ادامه داد: عملیات اصلاح خط ریلی زاهدان–پاکستان تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد و طرف پاکستانی نیز با اجرای یک کیلومتر خط ریلی در خاک خود با هزینه ایران برای تسهیل ترانزیت کالا موافقت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، افزایش تردد روزانه کامیون‌ها، تسهیل فرآیند‌های گمرکی، مدیریت واحد مرزی و تفویض اختیارات بیشتر به مسئولان دو سوی مرز مورد توافق قرار گرفته است. همچنین دو کشور بر توسعه تهاتر کالا و کاهش وابستگی به مبادلات ارزی تأکید کردند.