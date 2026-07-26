جوان آنلاین: نزار آمیدی رئیس جمهور عراق و نواف سلام نخست وزیر لبنان امروز یکشنبه در بغداد دیدار کردند.

به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه ریاست جمهوری عراق، طرفین درباره روابط دوجانبه رایزنی و بر اهمیت تداوم ارتباط و گسترش همکاری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کردند. رئیس جمهور عراق و نخست وزیر لبنان به بررسی تحولات اوضاع در منطقه پرداختند. نزار آمیدی گفت که مرحله کنونی نیازمند تشدید تلاش‌ها برای مقابله با چالش‌ها است.

آمیدی بر حمایت عراق از تحکیم ثبات و پیشبرد روابط عراق و لبنان به سمت شراکت‌های موثرتر در حوزه‌های دارای اهمیت مشترک تاکید کرد.

رئیس جمهور عراق ضمن تاکید بر موضع کشورش در حمایت از امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی لبنان بر اهمیت انسجام ملی لبنان و تقویت نهاد‌های حکومت تاکید کرد. وی ضمن اشاره به اوضاع منطقه، به لزوم توقف تنش ترجیح زبان گفت‌و‌گو و دیپلماسی برای حل بحران‌ها در راستای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد.

از طرفی دیگر نواف سلام گفت که لبنان به عراق به عنوان یک شریک در محور عربی می‌نگرد و بر گسترش شراکت و ارتقای سطح آن در راستای بازتاب مثبت بر منافع دو کشور و و تبدیل اراده مشترک به پروژه‌ها و برنامه‌های عملی امید دارد.

نخست وزیر لبنان از مواضع عراق در حمایت از تقویت امنیت و ثبات در لبنان تقدیر کرد.

نواف سلام پیش از این با علی الزیدی نخست وزیر عراق دیدار کرد.