سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه با تأکید بر اینکه کانال‌های گفت‌و‌گو میان مسکو و مذاکره‌کنندگان آمریکایی درباره حل‌وفصل بحران اوکراین همچنان برقرار است، گفت: واکنش روسیه به هرگونه پیشنهاد جدید، به میزان انطباق آن با منافع این کشور بستگی خواهد داشت.

جوان آنلاین: دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: «شنیده‌ایم که گفته می‌شود ممکن است فرمول‌های جدیدی مطرح شود. هنوز باید مشخص شود. می‌دانیم که [ولودیمیر]زلنسکی در آمریکا با مقام‌های آمریکایی گفت‌و‌گو خواهد کرد.»

به گزارش ایسنا، وی افزود که مسکو همچنان کانال‌های گفت‌و‌گو با مذاکره‌کنندگان آمریکایی را حفظ کرده است.

سخنگوی کرملین ادامه داد: «احتمالاً با گذشت زمان، برخی فرمول‌ها و پیشنهاد‌ها اعلام خواهد شد. سپس همه‌چیز به این بستگی خواهد داشت که تا چه اندازه با منافع ما مطابقت داشته باشد.»

پسکوف همچنین گفت روسیه در موضع دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا درباره بحران اوکراین نوعی «دوگانگی» مشاهده می‌کند.

وی اظهار کرد: «ما چنین دوگانگی‌ای را در موضع آمریکا می‌بینیم. از یک سو، آنها به اوکراین سلاح می‌دهند، هرچند رئیس‌جمهور ترامپ می‌گوید: «ما نمی‌دانیم به چه کسی سلاح می‌دهیم، ما به ناتو سلاح می‌دهیم و بقیه مسائل به ما مربوط نیست.» پسکوف افزود، از سوی دیگر، آمریکا آمادگی خود را برای کمک به دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز اعلام می‌کند.

سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه بار دیگر تأکید کرد که کانال‌های گفت‌و‌گو میان روسیه و مذاکره‌کنندگان آمریکایی درباره حل‌وفصل بحران اوکراین همچنان برقرار است.

پسکوف همچنین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه پیش‌تر تمامی پیشنهاد‌های مسکو درباره اوکراین را مطرح کرده و حکومت کی‌یف به‌خوبی می‌داند که چه اقداماتی باید انجام دهد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد‌های آمریکا و روسیه درباره اوکراین گفت: «تمام پیشنهاد‌های روسیه پیش‌تر از سوی رئیس‌جمهور پوتین، فرمانده کل قوا، اعلام شده است و حکومت کی‌یف به‌خوبی می‌داند که چه کاری باید انجام دهد.»