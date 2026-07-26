کد خبر: 1370984
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۴
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعای سفیر آمریکا در سازمان ملل: ترامپ فضای بیشتری به دیپلماسی با ایران می‌دهد

1 سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، با وجود عهدشکنی‌های آمریکایی‌ها در مذاکرات و توافقات، مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور حملات به ایران را متوقف کرده است تا فضای بیشتری برای دیپلماسی فراهم کند.

جوان آنلاین: مایک والتز امروز (یکشنبه) در گفت‌و‌گو با شبکه خبری فاکس نیوز، با اشاره به مواضع رئیس جمهور ایالات متحده گفت که ترامپ به مذاکرات مقداری فضا می‌دهد.

به گزارش ایرنا، والتز جزئیات بیشتری در مورد ماهیت مذاکرات ارائه نکرد، اما اظهار نظر وی در حالی است که تبادل آتش بین ایران و آمریکا در روز‌های اول هفته متوقف شده است.

وزارت جنگ آمریکا پس از ۱۳ شب حملات تجاوزکارانه به ایران، بمباران را متوقف کرده است.

رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ در مورد این وقفه مدعی شده است که رئیس جمهور همیشه به روشنی گفته است که ترجیح او دیپلماسی است، اما به ایران نشان داده است که اگر به طور جدی به میز مذاکره نیایند، چه اتفاقی خواهد افتاد.

مقام‌های آمریکایی مکررا از عبارات و اظهارات فریبنده در ارتباط با ایران استفاده می‌کنند و در نهایت اقدام‌های آنها نشان دهنده عدم پایبندی به تعهداتشان در توافق با تهران بوده است. دولت ترامپ تاکنون چندین بار توافق‌ها را نادیده گرفته و حملات تجاوزکارانه‌ای علیه ایران انجام داده است.

محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز یکشنبه در برنامه «روی خط خبر» از شبکه خبر، توضیحاتی را در مورد دور اخیر درگیری‌ها با ارتش متجاوز آمریکا ارائه و عنوان کرد که راهبرد تهران تلافی‌جویانه بوده است و تلاش کرده بازدارندگی تلافی‌جویانه ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه پاسخ‌های ایران بمنظور این بود تا آمریکا را مجبور به تمکین از مفاد تفاهم‌نامه کند، افزود: تا دو شب قبل، این حملات ادامه داشت ولی در دو شب اخیر آمریکایی‌ها حملات خود را متوقف کردند از آنجایی که راهبرد ما تلافی‌جویانه بوده، عملیات تلافی‌جویانه را متوقف کردیم.

اکرمی نیا، ادامه داد که در این مدت عملیات‌های ایران ویژگی‌های خاصی از جمله سرعت و دقت در پاسخگویی داشت و تمرکز بر روی تاسیسات راداری و مراکز پشتیبانی دشمن بوده است، همچنین تلاش شده است تا به هر نحوی دشمن را از ادامه تجاوز بازداشت.

برچسب ها: آمریکا ، ترامپ ، دیپلماسی ، ایران
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