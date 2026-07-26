نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بی اشاره به صلح بودن ماهیت برنامه هسته‌ای تهران، ادعا کرد: برنامه هسته‌ای ایران باید متوقف شود؛ چه با توافق و چه بدون آن.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با فاکس نیوز بی اشاره به اینکه از سویی این رژیم تنها دارنده زرادخانه تسلیحات هسته‌ای در منطقه بدون هرگونه نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و از سوی دیگر، ماهیت برنامه هسته‌ای تهران صلح آمیز است، ادعا کرد: برنامه هسته‌ای ایران باید متوقف شود؛ چه با توافق و چه بدون آن.

به گزارش مهر، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی سپس با طرح ادعایی مداخله جویانه و بر خلاف قوانین بین المللی، مدعی شد: جنگ زمانی پایان می‌یابد که حکومت ایران سقوط کند یا تا حدی تضعیف شود که به ضرورت پایان دادن به برنامه هسته‌ای خود پی ببرد!