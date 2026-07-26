کد خبر: 1370980
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۶
ورزش » ساير

فهرست تیم ملی والیبال برای اردوی قهرمانی آسیا

1 اردوی تیم ملی والیبال ایران از ششم مرداد با حضور ۱۵ بازیکن در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم فدراسیون آغاز خواهد شد.

جوان آنلاین: تمرینات تیم ملی والیبال ایران از روز سه‌شنبه ششم مردادماه با حضور ۱۵ بازیکن شامل علی رمضانی، عمران کوگجلی، امین اسماعیل‌نژاد، امیرمحمد گلزاده، علیرضا عبدالحمیدی، امیرحسین اسفندیار، متین حسینی، اسماعیل مسافر، احسان دانش‌دوست، شایان محرابی، آرمین قیلج‌نیازی، متین احمدی، علیرضا فراهانی مصلح‌آبادی، کمیل خجسته و مهران توانا در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، بر این اساس، بازیکنان تمرینات خود را زیر نظر عباس نظریان به عنوان سرپرست، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، پیمان نعمت‌پور (مربی بدنساز)، حسین کرد (فیزیوتراپ)، سجاد نوری (ماساژور)، عیسی سنگدوبینی، پویا عزیزی و سجاد تاروردی (تمرین دهندگان) آغاز خواهند کرد. همچنین توماس توتولو و محمدامین شاکری آنالیزور تیم ملی، از نهم مردادماه به کادر فنی اضافه می‌شوند.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، روبرتو پیاتزا و بازیکنان حاضر در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ شامل عرشیا به‌نژاد، ایلشن داوودی‌پور، علی حاجی‌پور، محسن دلاوری، مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، مبین نصری، محمد ولی‌زاده، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، نیما باطنی، محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته از ۱۶ مردادماه به اردوی تیم ملی در تهران اضافه خواهند شد.

تمرینات تیم ملی پس از حضور این نفرات، در دو گروه پیگیری می‌شود و بازیکنان روزانه در دو نوبت تمرین خواهند کرد.

تیم ملی والیبال ایران ۲۹ مردادماه با ۱۴ بازیکن راهی اردوی تدارکاتی روسیه خواهد شد تا پس از برگزاری اردویی ۱۰ روزه، برای حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا عازم ژاپن شود.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ از ۱۳ تا ۲۲ شهریور سال جاری در فوکواوکا ژاپن برگزار می‌شود که حکم نخستین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸ را دارد و قهرمان این مسابقات سهمیه المپیک لس آنجلس را دریافت می‌کند.

برچسب ها: اردوی تیم ملی ، تیم ملی والیبال ، کادر فنی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

پادوی حقیر نتانیاهو!

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

انتقام فوتبال از سیاست

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است

لاروخا شایسته قهرمانی 

حاج علی یک فرمانده پیشرو بود

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار