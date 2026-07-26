جزئیات دقیق از خسارات و تلفات آمریکا در عملیات نصر ۲

جوان آنلاین: سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم به تشریح ابعاد مختلف درگیری‌های اخیر، جزئیات عملیات «نصر ۲»، روند توسعه توان دفاعی و پدافندی کشور، خسارات واردشده به ارتش آمریکا، عملکرد پدافند بومی، تحولات تنگه هرمز و آخرین ارزیابی‌های سپاه از وضعیت منطقه پرداخت.

ایران ۱۱ جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین منهدم کرد

سردار محبی اظهار کرد: طی ۱۵ روز نبرد (از ۱۷ تیر تا ۳۱ تیر)، نیرو‌های مسلح ایران ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین و در حالی که در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مستقر بودند، منهدم کردند.

سخنگوی سپاه ادامه داد: در حملات ایران، همچنان ۱۷ پهپاد شناسایی و عملیاتی (که ۸ پهپاد آکبند بودند)، یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ در داخل شلتر، یک هواپیمای P۸، یک هواپیمای ترابری C۱۷، و ۸ هواپیمای سوخت رسان منهدم شدند.

فهرست خسارات بسیار سنگین آمریکا در پی حملات ایران

طی ۱۵ روز (از ۱۷ تیر تا ۳۱ تیر) آمار خسارات وارده به ارتش آمریکا در منطقه، که در پی حملات قاطع و سنگین نیرو‌های مسلح ایران به وجود آمده، به شرح زیر است:

در حوزه راداری و پدافندی:

۷ مرکز فرماندهی و کنترل

۳ سامانه ارتباط ماهواره‌ای

۶ رادار پدافندی پاتریوت (سامانه‌های پاتریوت به قدری ضعیف شده است که موشک‌ها و پهپاد‌های ایران بدون رهگیری به هدف می‌خورند)

۳ رادار کنترل و مانیتورینگ هوایی و دریایی

۸ سامانه راداری کشف و اخطار اولیه

۷ رادار دفاع موشکی هوایی

۳ سامانه راداری EPS

۲ رادار EPS ۱۱۷،

۵ رادار برد بلند

۲ رادار پدافندی

۱ مجوعه راداری تاکتیکی

در حوزه پشتیبانی و لجستیک به منظور کاهش توان عملیاتی:

۶ مرکز تعمیر و نگهداری جنگنده و بالگرد

۳ مرکز پشتیانی و لجستیک

۱۲ مخزن سوخت

۱۷ انبار پشتیبانی تسلیحاتی و قطعات شناور‌ها و هواگرد‌ها

۶ زاغه موشکی

در حوزه زیرساخت‌های عملیاتی:

۶ آشیانه پهپاد‌ام کیو ۹

یک سوله آماده سازی جنگنده اف ۱۵

یک سوله پهپادی که ۸ پهپاد آکبند در آن بود

۲ مرکز فرماندهی

یک سکوی سوخت‌گیری ناو هواپیمابر

یک آشیانه هواپیمای پی ۸،

۴ سکوی موشکی هایمارس

۵ آشیانه جنگنده

۴ مجتمع پدافند پاتریوت

۶ سکوی پرتاب موشکی

یک ایستگاه پمپاژ سوخت

۲ مرکز مخابرات سیگنالی

یک مرکز داده‌های اطلاعاتی

یک مرکز هوش مصنوعی، پایگاه مرکز پردازش داده مربوط به شرکت آمازون

یک مرکز دپوی شمپاد (شناور مدیریت‌پذیر از دور)

یک اسکله سوخت

۴ شلتر جنگنده

۶ رمپ پرواز و توقف

در حوزه عملیات هوایی:

۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد (روی زمین)

۱۷ پهپاد شناساییی و عملیاتی (۸ تا آکبند بودند)

یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ داخل شلتر

یک هواپیمای پی ۸

یک هواپیمای ترابری سی ۱۷،

۸ هواپیمای سوخت رسان

۴ بالگرد سنگین

۶ موشک ذخیره

چرا سپاه شرکت آمازون را در بحرین هدف قرار داد؟

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شرکت آمازون را در بحرین مورد هدف قرار داد. این شرکت چه اهمیت نظامی دارد؟

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پاسخ می‌دهد:

تعداد کشته‌های آمریکا بعد از نقض تفاهمنامه بالای ۲۰۰ نفر است

سردار حسین محبی گفت: آمار آمریکایی‌ها درخصوص تعداد تلفات نیروی انسانی دروغ محض است. در حملات به اهداف آمریکایی ۸ مرکز استقرار نیرو‌ها را مورد اصابت قرار دادیم که فقط در یک مورد ۲۰ سوله وجود داشت که نابود شد.

وی افزود: تعداد کشته‌های آمریکایی در عملیات نصر ۲، بیش از ۲۰۰ نفر است؛ تعداد مجروحین بسیار بیشتر از این رقم است. مردم آمریکا اجازه ندهند فرماندهان دروغگوی‌شان، آنها را احمق فرض کنند.

سخنگوی سپاه تاکید کرد: دولت آمریکا خبرنگاران را دعوت کند تا مراکز اصابت را ببینند و برآورد کنند که چند نفر تلف شدند.

آیا سپاه اول جنگ را آغاز کرد؟

وی اظهار کرد: طبق تفاهم‌نامه قرار شد تردد در تنگه هرمز طبق ترتیباتی باشد که ایران اعلام می‌کند، اما آمریکا همانطور که پیش‌بینی می‌شد، نقض عهد کرد و کانال دیگری را برای عبور و مرور در تنگه اعلام کرد.

سردار محبی گفت: در پی این نقض تعهد، سپاه از تردد کشتی‌ها جلوگیری کرد و کشتی متخلف را مورد اصابت قرار داد. انتظار می‌رفت آمریکا به پایبندی به تعهد برگردد ولی نکرد و به سواحل و جزایر و برخی رادار‌های ما حمله کرد. پس تجاوز جدید بازهم از طرف آمریکا بود.

حملات سپاه برای برگرداندن آمریکا به تعهداتش بود و عملیات نصر ۲ با این هدف آغاز شد.

انگلیس در صورت همراهی با آمریکا هدف قطعی و مشروع ایران است

سردار محبی اظهار کرد: هر کشوری، چه انگلیس، چه کشور‌های حاشیه خلیج فارس و چه دیگران، اگر در جنگ از آمریکا پشتیبانی کنند، هدف مشروع ما خواهند بود. اخیراً هواپیما‌های B۱ آمریکا از فرودگاه‌های انگلیس استفاده کردند، اگر همراهی کنند، هدف قطعی و مشروع ما خواهند بود. ما برای هر موضوعی، سناریوی خاص خودش را داریم.

اگر اسرائیل دوباره به جنگ برگردد بلای بزرگی بر سرش می‌آوریم

سردار محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: اسرائیل با تحریک رئیس جمهور آمریکا و دادن اطلاعات غلط می‌خواهد آمریکا را در منطقه نگه دارد و اهدافش را با استفاده از توان آمریکا پیش ببرد. اسرائیل می‌داند اگر به جنگ برگردند و ما روی آنها تمرکز کنیم چه بلایی بر سر او می‌آوریم.

نیرو‌های مسلح ایران از زمان آتش‌بس کمال استفاده را بردند

سردار محبی گفت: ما در مدت آتش‌بس از زمان استفاده کردیم؛ توانمان را افزایش دادیم، سرعت تولید موشک را بالا بردیم و دقت موشک‌ها هم بیشتر شد، به‌خلاف آمریکا که نتوانست استفاده کند، ذخیره نفت آمریکا را ببینید، نتوانستند کسری نفتشان را جبران کنند و بیشتر هم شد.

لیست ۱۱ شکار آمریکایی توسط پدافند بومی ایران

وی گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه نیروی هوافضای سپاه مأموریت یافت کار برای تولید پدافند بومی را آغاز کند و این کار به‌سرعت انجام و پدافند بومی و نوین سپاه ساخته شد که در جنگ رمضان نقش‌آفرینی کرد که یک موردش شکار جنگنده اف ۳۵ بود.

در درگیری‌های اخیر هم طی ۱۵ روز، ۱۱ شکار موفق داشتیم که به‌شرح زیر است:

۱۷ تیر، شکار پهپاد MQ۹ در آسمان خورموج استان بوشهر

۲۱ تیر، شکار موشک کروز در آسمان جهرم

۲۴ تیر، شکار پهپاد لوکاس در آسمان لار

۲۵ تیر، شکار پهپاد MQ۹ در جنوب کشور

۲۶ تیر، شکار پهپاد MQ۹ در آسمان اندیمشک

۲۷ تیر، شکار پهپاد MQ۹ در آسمان عسلویه

۲۸ تیر، شکار پهپاد MQ۹ در آسمان اهواز، شکار پهپاد MQ۹ در آسمان عسلویه و شکار یک پهپاد جاسوسی توسط تیپ ۴۸ فتح

۲۹ تیر، شکار پهپاد MQ۹ در آسمان کرمانشاه، شکار موشک در رودبار جنوب.

پایگاه آمریکا در التنف سوریه را هدف قرار دادیم

سردار «حسین محبی» گفت: امام شهید فرمودند اگر آمریکا جنگی را شروع کند، آن جنگ، جنگ منطقه‌ای خواهد بود و همین هم شد، اما این منطقه به‌لحاظ جغرافیایی، بسیار وسیع است و از جهت گره‌های استراتژیک و راهبردی هم عمق زیادی دارد.

وی افزود: ما جغرافیای عملیات را قدم به قدم گسترش می‌دهیم و گره‌های استراتژیک و راهبردی را مشمول این عملیات می‌کنیم.

سخنگوی سپاه تأکید کرد: ما در نصر ۲ پایگاه التنف سوریه را که عمق راهبردی آمریکاست، هدف قرار دادیم، اگر عملیات ادامه پیدا کند، استعداد توسعه جغرافیا هم وجود دارد.

گروهک‌های ضدانقلاب را در نطفه خفه می‌کنیم

سردار محبی سخنگوی سپاه گفت: ما از نقشه دشمن غافل نیستیم. اینطور نیست که سرگرم تنگه هرمز باشیم و از بقیه توطئه‌ها غفلت کنیم. دشمن می‌خواهد گروهک‌های ضدانقلاب، منافقین و سلطنت‌طلب‌ها را مجدداً سازماندهی کند و کاری شبیه اتفاقات دی ماه را دوباره رقم بزند.

محبی خاطرنشان کرد: این را علناً اعلام کردند و رئیس جمهور آمریکا هم گفت که به اینها سلاح دادیم و پشتیبانی و تجهیز می‌کنیم.

سخنگوی سپاه گفت: سپاه نسبت به اینها بی‌تفاوت نیست و هدف اصلی، در نقطه خفه کردن گروهک‌های تجزیه طلبی است که با تحریک و کمک آمریکا می‌خواهند وارد کشور شوند و با پوشش مردم و اغتشاشات ضربه بزنند. کاری که ما در شمالغرب می‌کنیم برای این است که قبل از ورود آنها را در نطفه خفه کنیم.