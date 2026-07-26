اربعین امسال در آستانه ثبت رکورد تازه زائران قرار دارد

جوان آنلاین: علیرضا رشیدیان روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در ایلام اظهار کرد: از مجموع ثبتنامکنندگان در سامانه سماح، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر مرد و حدود ۸۰۰ هزار نفر زن هستند و مشارکت اقشار مختلف مردم در این سفر معنوی همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به استقبال استانهای مختلف از ثبتنام اربعین افزود: استانهای تهران و خراسان رضوی همچنان در صدر ثبتنامها قرار دارند و انتظار میرود با نزدیک شدن به ایام اربعین، شمار زائران افزایش یابد.
رئیس سازمان حج و زیارت از زائران خواست زمان حرکت و مدت اقامت خود در عراق را مدیریت کنند.
وی گفت: برنامهریزی دقیق سفر، موجب کاهش ازدحام در مرزها و ارتقای کیفیت خدماترسانی خواهد شد.
رشیدیان اظهار کرد: مهران همچنان پرترددترین مرز اربعینی کشور است و بیشترین سهم تردد زائران از این گذرگاه انجام میشود.
وی همچنین با اشاره به تنوع سنی زائران ثبتنامشده گفت: مسنترین زائر ثبتنامشده حدود ۱۱۰ سال و کوچکترین زائر نیز نوزادی ۱۳ روزه است که همراه پدر و مادر خود برای حضور در راهپیمایی اربعین ثبتنام کرده است.
رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: حضور این گروههای سنی نشاندهنده پیوند عمیق نسلهای مختلف با فرهنگ عاشورا و ارادت مردم به اباعبدالله الحسین (ع) است.
استان ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار میرود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این راهگذر را برای رسیدن به آستانهای مقدس برمیگزینند.
روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفتوآمد میکنند که در اوج موج سفرهای اربعینی این رقم به نزدیک ۴۰۰ هزار رفتوآمد در روز میرسد.
امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدمتدهی گسترده رفاهی و استقرار موکبهای بیشمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهمترین عاملهای استقبال زائران از گذرگاه مهران برای سفر به کشور عراق است.
گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوبباختری شهر ایلام قرار دارد و سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این راهگذر رسمی و بینالمللی گذر کردند.