نشست هماهنگی توسعه زیرساختی فیبر نوری در فرمانداری شهرستان محلات

به منظور تسریع در ارتقای کیفیت ارتباطات و توسعه شبکه فیبر نوری در شهرستان محلات، جلسه‌ای کلیدی در فرمانداری این شهرستان با حضور فرماندار محلات، جناب آقای تقی‌زاده شهردار محلات و جمعی از مدیران ارشد مخابرات برگزار گردید.

‌در این نشست، دکتر رضوی، سرپرست مخابرات منطقه مرکزی، ضمن تأکید بر اهمیت توسعه فیبر نوری به عنوان شریان حیاتی ارتباطات، بر لزوم هماهنگی عملیات حفاری با طرح‌های عمرانی و آسفالت جدید شهرداری تأکید کردند. ایشان خاطرنشان کردند که توسعه همزمان زیرساخت‌های ارتباطی با عملیات شهری، مانع از تکرار تخریب‌های محیطی شده و سرعت پیشرفت پروژه را افزایش می‌دهد.

‌دکتر رضوی با اشاره به اینکه توسعه فیبر نوری تکلیفی اجتناب‌ناپذیر برای مخابرات است، تصریح کردند که هرگونه تأخیر در این مسیر، منجر به محرومیت مردم از کیفیت و سرعت بالای اینترنت خواهد شد.

‌در این جلسه که با حضور دکتر قاسمی (رئیس اداره حراست)، مهندس قاسمی (اداره نظارت و فیبر) و دکتر غلامی (اداره کل ارتباطات و فناوری) برگزار شد، مقرر گردید کارشناسان شهرداری و مخابرات با همکاری نزدیک، معابر قابل حفاری را شناسایی و مشخص کنند تا عملیات توسعه فیبر نوری در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز گردد.

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