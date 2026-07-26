مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از تلاش برای تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهر اراک خبر داد و گفت: پروژه های اقدام ملی استان با جدیت در حال پیگیری واجراست.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاعرسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، جواد لنجابی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات پروژههای نهضت ملی مسکن شهر اراک که باحضور مدیر کل دفتر پایش و برنامه ریزی طرح های وزارت راه وشهرسازی برگزار شد، ضمن تأکید بر پیگیری مستمر وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحها، اظهار کرد: با همافزایی و حمایت مسئولان استانی، موانع اجرایی پروژهها شناسایی شده و در تلاش هستیم تا طبق زمانبندی صورت گرفته، واحدهای مسکونی تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.
وی با اشاره به اهمیت پایش دقیق روند پیشرفت پروژهها تصریح کرد: تمامی مراحل اجرایی و پیشرفت فیزیکی پروژهها در سامانه تم به صورت مستمر رصد میشود تا علاوه بر ارزیابی عملکرد پیمانکاران،مسائل در فرآیند اجرا شناسایی و رفع گردد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تأمین بهموقع زیرساختها خاطرنشان کرد: علاوه بر پیگیری تأمین مالی اصل پروژه، بررسی دقیق مطالبات بهمنظور تأمین منابع لازم برای احداث زیرساختهای رفاهی و خدماتی در سایتهای نهضت ملی مسکن، برای بهرهبرداری و افتتاح پروژهها در موعد مقرر در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی استان و بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات، روند تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن شهر اراک شتاب بیشتری بگیرد.