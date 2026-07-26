تجلی عزم ملی برای جهش تولید و تعالی صنعتی

دکتر رضا چراغی، مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، در حاشیه این مجمع ضمن تبیین دستاوردهای سال مالی گذشته اظهار داشت: دستیابی به این سطح از سودآوری و موفقیت، در حالی محقق شد که پالایشگاه در سال گذشته چهار ماه تلاش بی وقفه و جهادی را صرف عملیات پیچیده تعمیرات اساسی بر روی ۱۴ واحد اصلی فرایندی نمود. این دستاورد، محصول مدیریت هوشمندانه منابع و همت شبانه‌روزی متخصصان ما بود که نه‌تنها مانع از توقف چرخ تولید نشد، بلکه به فرصتی طلایی برای ارتقای استانداردهای تولیدی و تثبیت ضریب پایداری پالایشگاه بدل گردید.

وی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی ماده (۴۵) برنامه توسعه هفتم مبنی بر اختصاص ۴۰ درصد از سود خالص شرکت‌های پالایشی به اندوخته سرمایه ای جهت اجرای طرح‌های کیفی‌سازی و کاهش نفت کوره، افزود: مجمع با اتفاق آرا، منابع لازم جهت اجرای طرح ارتقای کیفی محصولات را در سرفصل اندوخته طرح توسعه پالایشگاه تنفیذ کرد که این امر ضامن تداوم حیات صنعتی و ارتقای استانداردهای تولیدی ما خواهد بود.