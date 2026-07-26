کد خبر: 1370972
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۶
مرکزی » اقتصادي
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند؛

تجلی عزم ملی برای جهش تولید و تعالی صنعتی

پالایشگاه شازند مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با حضور مقتدرانه ۹۹.۶۷ درصدی سهامداران و نمایندگان قانونی در سالن اجتماعات بانک رفاه کارگران برگزار شد؛ نشستی راهبردی که با تکیه بر شفافیت مالی و هم‌افزایی ارکان شرکت، مسیر توسعه‌یافتگی پالایشگاه را برای سال پیش‌رو هموار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، این مجمع که نمادی از اقتدار و انضباط حاکم بر این مجتمع عظیم صنعتی است، با استماع گزارش‌های هیئت مدیره و حسابرس مستقل آغاز شد و با تصویب قاطع صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، مهر تاییدی بر سلامت عملکرد مالی و پویایی عملیاتی این پالایشگاه در سال گذشته زد.

عبور از عملیات پیچیده تعمیرات اساسی با مدیریت هوشمندانه

دکتر رضا چراغی، مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، در حاشیه این مجمع ضمن تبیین دستاوردهای سال مالی گذشته اظهار داشت: دستیابی به این سطح از سودآوری و موفقیت، در حالی محقق شد که پالایشگاه در سال گذشته چهار ماه تلاش بی وقفه و جهادی را صرف عملیات پیچیده تعمیرات اساسی بر روی ۱۴ واحد اصلی فرایندی نمود. این دستاورد، محصول مدیریت هوشمندانه منابع و همت شبانه‌روزی متخصصان ما بود که نه‌تنها مانع از توقف چرخ تولید نشد، بلکه به فرصتی طلایی برای ارتقای استانداردهای تولیدی و تثبیت ضریب پایداری پالایشگاه بدل گردید.

وی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی ماده (۴۵) برنامه توسعه هفتم مبنی بر اختصاص ۴۰ درصد از سود خالص شرکت‌های پالایشی به اندوخته سرمایه ای جهت اجرای طرح‌های کیفی‌سازی و کاهش نفت کوره، افزود: مجمع با اتفاق آرا، منابع لازم جهت اجرای طرح ارتقای کیفی محصولات را در سرفصل اندوخته طرح توسعه پالایشگاه تنفیذ کرد که این امر ضامن تداوم حیات صنعتی و ارتقای استانداردهای تولیدی ما خواهد بود.

توزیع سود و تعیین ارکان مدیریتی جدید

دکتر چراغی به تصمیمات مجمع در خصوص تقسیم سود سهام نیز اشاره کرد و گفت: در اجرای مواد ۹۰، ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون تجارت، پرداخت ۶۰ درصد سود خالص به مبلغ ۲۵۲ هزار میلیارد ریال به ازای هر سهم (۲,۰۷۷ ریال) مصوب شد که با تایید سهامداران، فرآیند پرداخت آن اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه با رأی قاطع مجمع، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی ۱۴۰۵ انتخاب شد،افزود:روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.

مدیر عامل پالایشگاه شازند تصریح کرد: ترکیب اعضای هیئت مدیره با حضور بانک رفاه کارگران، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا)، سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه تعیین گردید تا سکان هدایت این قطب اقتصادی با تکیه بر تخصص و تعهد به مسیر پیشرفت ادامه یابد.

در بخش پایانی این نشست، دکتر اسماعیل لله‌گانی و سایر سهامداران، ضمن ابراز خرسندی از گزارش‌های ارائه‌شده، «مدیریت راهبردی و هوشمندانه» هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت را عامل اصلی صیانت از منافع سهامداران و هدایت مقتدرانه این مجموعه در بحران‌های عملیاتی دانسته و از رویکرد تحول‌آفرین آنان در مسیر تعالی سازمانی قدردانی کردند.

اعضای مجمع، با تکریم تصمیم‌سازی‌های کلان و شجاعانه در بزنگاه‌های حساس تولید، پایداری عملیاتی پالایشگاه را نماد بارز مدیریت جهادی برشمردند. آنان ضمن ستایشِ مجاهدت‌های بی‌وقفه کارکنان در کنار سکان‌داری هوشمندانه مدیریت، این موفقیت‌ها را برگ زرینی در کارنامه غیرت ملی برای تأمین امنیت انرژی کشور قلمداد کرده و بر تداوم این مسیر افتخارآفرین تأکید کردند.

 

برچسب ها: پالایشگاه ، شازند ، مجمع عمومی
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