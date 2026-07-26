فعال بودن بیش از 70 پروژه عمرانی، خدماتی و مطالعاتی،در کلانشهر اراک

فاطمه قاسمی - مرکزی -مهندس دولت آبادی معاون امور زیربنایی و حملونقل شهری شهرداری کلانشهر اراک با تأکید بر اینکه مدیریت شهری حتی برای لحظهای از مسیر توسعه و خدمترسانی متوقف نمیشود، از فعال بودن بیش از 70 پروژه عمرانی، زیرساختی، مطالعاتی و سرمایهگذاری در سطح شهر خبر داد و گفت: این پروژهها با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توسعه متوازن در مناطق، بهبود زیرساختهای حملونقل، افزایش تابآوری شهری، حفظ میراث تاریخی و ایجاد زیرساختهای نوین شهری در حال اجرا، تکمیل یا طی مراحل مطالعاتی هستند.
دولتآبادی: مدیریت شهری اراک با برنامهریزی هدفمند، شهر را در مسیر توسعه پایدار پیش میبرد
معاون امور زیربنایی و حملونقل شهری شهرداری کلانشهر اراک با اشاره به گستره فعالیتهای عمرانی مدیریت شهری اظهار کرد: امروز شاهد یکی از دورههای پرتحرک عمرانی در شهر اراک هستیم؛ دورهای که در آن پروژهها صرفاً به اجرای عملیات عمرانی محدود نمیشوند، بلکه هر طرح بر اساس نیازهای واقعی شهر، مطالعات کارشناسی، اولویتهای توسعهای و چشمانداز آینده اراک تعریف و دنبال میشود.
دولتآبادی افزود: مجموعه معاونت امور زیربنایی و حملونقل شهری با نگاه جامع، همزمان چندین محور اساسی را دنبال میکند؛ از توسعه شبکه معابر و حملونقل شهری گرفته تا پروژههای فرهنگی، گردشگری، محیطزیستی، خدماتی، ایمنسازی و بازآفرینی شهری. هدف نهایی، ساخت شهری کارآمد، ایمن و برخوردار برای شهروندان است.
💢پروژههای راهبردی؛ از تقاطعهای غیرهمسطح تا تحول در حملونقل شهری
وی با اشاره به اهمیت پروژههای حوزه حملونقل و ترافیک گفت: یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری، روانسازی ترافیک و افزایش ایمنی عبور و مرور است که در این راستا پروژههای طراحی و اجرای تقاطعهای غیرهمسطح، ساماندهی دسترسی شهرک رضوی و دره گردو، اجرای بیش از ده مورد اصلاح هندسی در کمربندی ها و معابر چون اصلاح هندسی بولوار شریعتی، اجرای طرحهای ترافیکی، نصب سامانههای کنترل سرعت و محدودیت ترافیکی و توسعه تجهیزات هوشمند شهری در دستور کار قرار گرفته است.
معاون امور زیربنایی و حملونقل شهری شهرداری اراک تصریح کرد: توسعه زیرساختهای حملونقل با تجیز ناوگان حمل و نقل به ۶۰ دستگاه اتوبوس برقی تا کنون و ده دستگاه در آینده نزدیک هم چنین اجرای پلهای عابر پیاده و احداث و پیش بینی پارکینگها، سرمایهگذاری برای آینده شهر است. هر پروژه ترافیکی باید علاوه بر حل مسائل امروز، پاسخگوی نیازهای سالهای آینده شهر نیز باشد.
دره گردو؛ حرکت به سوی قطب گردشگری و تفریحی اراک
دولتآبادی با اشاره به مجموعه پروژههای دره گردو اظهار کرد: این منطقه یکی از ظرفیتهای ارزشمند طبیعی و گردشگری اراک است که با اجرای طرحهایی همچون پروژه EPC دره گردو، مسیر رودکنار، پارک آبی، تلهسیژ، زیپلاین ثقلی و اتوماتیک، سورتمه، تکمیل محوطهسازی فضای نمازخانه، احداث پیادهراه، بازی های هیجانی، پروژه های سرمایه گذاری و مطالعات ساماندهی دسترسیها در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری کشور قرار گرفته است.
وی افزود: هدف ما این است که از ظرفیتهای طبیعی شهر برای ایجاد فضاهای تفریحی، گردشگری و اقتصادی استفاده کنیم و در کنار توسعه کالبدی، زمینه رونق اجتماعی و افزایش نشاط شهروندان را فراهم آوریم.
شتاب در تکمیل پروژههای شاخص شهری
معاون امور زیربنایی و حملونقل شهری شهرداری اراک با اشاره به پروژههای مهم عمرانی دیگر گفت: تکمیل مجتمع تجاری آفتاب، بعنوان قلب تجاری بعد از 18 سال انتظار و با تلاش مستمر مدیریت شهری، به مرحله بهره برداری رسید و به یکی از مهم ترین زیرساخت های اقتصادی شهر تبدیل شد، احداث ساختمانهای اداری مناطق2 و 3، پروژه احداث ساختمان آتشنشانی خیابان طالقانی، آشیانه اتوبوسرانی، بازارچههای میوه و ترهبار در نقاط مختلف شهر، همچنین توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی با احداث 2 فرهنگسرا و زمین های ورزشی متعدد در سطح شهر و اجرای پروژههای خدماتی از جمله طرحهایی هستند که با جدیت دنبال میشوند.
وی تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهری این است که پروژهها پس از آغاز، با برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و مدیریت منابع به سرانجام برسند و شهروندان اثرات ملموس آنها را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
دولت آبادی معاون امور زیربنایی و حملونقل شهری شهرداری اراک تشریح کرد؛ از توسعه زیرساختهای شهری تا احیای هویت تاریخی و جهش پروژههای عمرانی پایتخت صنعتی ایران
اراک در مسیر یک جهش عمرانی؛ بیش از 70 پروژه فعال عمرانی، خدماتی و مطالعاتی، موتور محرک توسعه شهری
معاون امور زیربنایی و حملونقل شهری شهرداری کلانشهر اراک با تأکید بر اینکه مدیریت شهری حتی برای لحظهای از مسیر توسعه و خدمترسانی متوقف نمیشود، از فعال بودن بیش از 70 پروژه عمرانی، زیرساختی، مطالعاتی و سرمایهگذاری در سطح شهر خبر داد و گفت: این پروژهها با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توسعه متوازن در مناطق، بهبود زیرساختهای حملونقل، افزایش تابآوری شهری، حفظ میراث تاریخی و ایجاد زیرساختهای نوین شهری در حال اجرا، تکمیل یا طی مراحل مطالعاتی هستند.
دولتآبادی با اشاره به اهمیت پروژههای مرمتی و تاریخی اظهار کرد: اراک علاوه بر توسعه زیرساختهای مدرن، شهری با هویت تاریخی ارزشمند است و حفظ این سرمایهها یکی از محورهای مهم مدیریت شهری است.
وی ادامه داد: مرمت طاقهای راسته بازار، استحکامبخشی سرای اکبریان، مرمت سراهای نقشینه و گلشن، بازسازی بناهای مذهبی همچون مقبره آقانورالدین، آقاسلطان، امامزاده آمنه خاتون و عبدالله، مدرسه سپهداری و پروژههای مرتبط با بازار تاریخی اراک، در راستای حفظ هویت فرهنگی و تاریخی شهر انجام میشود.
💢توسعه متوازن مناطق؛ از پیادهروسازی تا افزایش کیفیت زندگی
معاون امور زیربنایی و حملونقل شهری شهرداری اراک با بیان اینکه توسعه شهری باید در تمام مناطق شهر احساس شود، گفت: پروژههای گستردهای در حوزه جدولگذاری، پیادهروسازی، مناسبسازی معابر، بهسازی فضاهای عمومی و توسعه دسترسیهای شهری در مناطق مختلف اراک در حال اجراست.
وی افزود: مناسبسازی پیادهروهای مناطق مختلف، اجرای مسیرهای ایمن برای شهروندان، توجه به سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی (مناسب سازی ویژه معلولین) و ارتقای کیفیت فضاهای عمومی از جمله اهداف اصلی این پروژههاست.
💢حرکت به سمت شهر هوشمند و مدیریت علمی پروژهها
دولتآبادی همچنین از اجرای سامانههای نوین مدیریت پروژه خبر داد و گفت: خرید و استقرار سامانه جامع مدیریت الکترونیک متره، برآورد، صورتوضعیت و کنترل پروژه، گامی مهم در مسیر شفافیت، افزایش بهرهوری و مدیریت دقیق منابع عمرانی شهرداری است.
وی افزود: مدیریت پروژههای شهری امروز نیازمند ابزارهای علمی و دادهمحور است و شهرداری اراک با حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندها، تلاش دارد سرعت، کیفیت و نظارت بر پروژهها را افزایش دهد.
معاون شهردار اراک: توسعه شهر با توقفناپذیری مدیریت شهری ادامه دارد
دولتآبادی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه امروز در سطح شهر اراک شاهد آن هستیم، نتیجه یک نگاه برنامهمحور و تلاش شبانهروزی مجموعه مدیریت شهری است. پروژههای متعدد عمرانی، مطالعاتی و زیرساختی با قدرت در حال پیگیری است و مدیریت شهری اجازه نمیدهد مسیر توسعه حتی برای یک لحظه متوقف شود.
وی تأکید کرد: هدف ما ساخت شهری است که شهروندان در آن احساس آرامش، دسترسی بهتر، امنیت بیشتر و کیفیت زندگی بالاتری داشته باشند؛ شهری که با تکیه بر ظرفیتهای خود، گامهای بلندتری در مسیر پیشرفت و توسعه بردارد.
بیش از 70 پروژه فعال شهرداری کلانشهر اراک در حوزههای عمرانی، حملونقل، گردشگری، فرهنگی، خدمات شهری، بازآفرینی، هوشمندسازی و مطالعات توسعهای، تصویری از شهری در حال حرکت به سوی آیندهای پویا و زیرساختمحور ارائه میدهد؛ شهری که توسعه آن با برنامه، دانش فنی و اراده اجرایی دنبال میشود.