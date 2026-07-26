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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۵
بين‌الملل » اخبار كلی

سازمان ملل: دهه ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ «دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده» است

سازمان ملل مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای، سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ را «دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده» نام‌گذاری و بر نقش جوانان در تحقق صلح پایدار تأکید کرد.

جوان آنلاین: مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای، سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ را به عنوان «دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده» نام‌گذاری کرد؛ ابتکاری جهانی که چارچوبی ۱۰ ساله برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی، افزایش مشارکت جوانان در تصمیم‌گیری و پیشبرد توسعه پایدار فراهم می‌کند.

این قطعنامه که به ابتکار امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، ارائه شد، زمینه بررسی سازوکارهای اجرایی این دهه را فراهم کرده است. در این سند بر پایبندی به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و مفاد «اعلامیه و برنامه اقدام درباره فرهنگ صلح» تأکید شده و گسترش مشارکت کودکان و جوانان در عرصه عمومی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و اجرای ابتکارهایی برای افزایش اعتماد متقابل، انسجام اجتماعی و مشارکت میان کشورها از اولویت‌های آن عنوان شده است.

دولتشاه گل‌محمدزاده، سفیر تاجیکستان در روسیه، با اشاره به این ابتکار گفت این قطعنامه فراتر از یک اعلامیه نمادین است و بر همبستگی ملت‌ها برای آینده تأکید دارد. به گفته وی، «دهه صلح» ادامه منطقی دستاوردهای «اجلاس آینده» سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ و «پیمان برای آینده» محسوب می‌شود. وی افزود تاجیکستان، که در حوزه‌هایی مانند مدیریت منابع آب، حفاظت از یخچال‌های طبیعی و مسائل اقلیمی نقش فعالی دارد، در تلاش است سهم خود را در ایجاد چارچوبی پایدار برای صلح ایفا کند.

در این قطعنامه همچنین از تلاش دولت‌ها، رهبران و ملت‌ها برای تقویت صلح و وحدت ملی از طریق فرآیندهای سیاسی فراگیر، اقدامات اعتمادساز و سرمایه‌گذاری در انسجام اجتماعی استقبال شده و این تجربه‌ها الگویی الهام‌بخش برای نسل‌های کنونی و آینده توصیف شده است.

این سند از نظر محتوایی با رویکردهای بشردوستانه بریکس نیز همسو است؛ رویکردی که بر تقویت اعتماد متقابل، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، حمایت از توسعه پایدار و گسترش تبادلات فرهنگی و انسانی تأکید دارد.

قطعنامه «دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده» با اجماع تمامی کشورهای عضو سازمان ملل، از جمله کشورهای عضو و شریک بریکس، به تصویب رسید و نشان‌دهنده توافق گسترده جامعه جهانی بر ارزش‌هایی همچون همکاری، احترام متقابل و مسئولیت‌پذیری در قبال نسل‌های آینده است.

برچسب ها: سازمان ملل ، سازمان ملل متحد ، صلح
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