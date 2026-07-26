شهادت و زخمی شدن ۴۵ فلسطینی طی ۲۴ ساعت گذشته

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۹ شهید و ۳۶ مجروح به بیمارستان ‌های نوار غزه منتقل شده است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز یکشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۹ شهید و ۳۶ مجروح به بیمارستان ‌های نوار غزه منتقل شده است. از مجموع شهدا، ۷ نفر در حملات جدید به شهادت رسیدند و دو نفر نیز بر اثر شدت جراحات قبلی شهید شدند.

طبق این گزارش، همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده ‌اند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نیستند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون نیز یک‌ هزار و ۲۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌ اند، سه‌ هزار و ۸۸۸ نفر مجروح شده‌ اند و پیکر ۸۰۳ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۲۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۹۹۷ نفر افزایش یافته است.