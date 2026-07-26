نماینده ولی‌فقیه در سازمان حج و زیارت با تأکید بر نقش رهبر معظم انقلاب در احیای فرهنگ اربعین گفت: ایشان بر معرفی اربعین به‌عنوان یک حرکت تمدنی و پاسخگویی به شبهات پیرامون آن تأکید داشتند.

جوان آنلاین: سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در سازمان حج و زیارت، در سخنانی درباره جایگاه اربعین در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، بر نقش مؤثر ایشان در احیای فرهنگ اربعین و ترویج این حرکت عظیم مردمی تأکید کرد و اربعین به‌عنوان یک ظرفیت تمدن‌ساز معرفی شد که نیازمند برنامه‌ریزی و پاسخگویی به شبهات است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اهمیت اربعین در نگاه رهبر معظم انقلاب گفت: رویکردی که در احیای اربعین در سال‌های اخیر شکل گرفت، تا حد زیادی مرهون توجه و تأکیدات رهبر معظم انقلاب بود. ایشان در دیدارها، سخنرانی‌ها و مناسبت‌های مختلف، به شیوه‌های گوناگون بر اهمیت اربعین تأکید و این حرکت را مورد توجه قرار دادند.

نواب در ادامه با اشاره به دیدار جمعی از خادمان اربعین عراق با رهبر انقلاب، تصریح کرد: ایشان از مردم عراق به دلیل میزبانی و خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تجلیل کردند و این روحیه ایثار و مهمان‌نوازی را کم‌نظیر دانستند.

وی متذکر شد: مردم عراق در ایام اربعین با تمام توان از زائران پذیرایی می‌کنند و حتی با اصرار از آنان می‌خواهند مهمان خانه‌هایشان باشند. در بسیاری از موارد، بهترین امکانات خود را در اختیار زائران قرار می‌دهند، لباس آنان را می‌شویند و از زائرانی که در مسیر دچار آسیب یا خستگی شده‌اند، مراقبت می‌کنند. این نوع خدمت‌رسانی، در مقایسه با بسیاری از زیارتگاه‌های جهان که خدمات در آن‌ها صرفاً در ازای پرداخت هزینه ارائه می‌شود، پدیده‌ای متفاوت و کم‌نظیر توصیف شد.

نواب با اشاره به نگاه رهبر معظم انقلاب نسبت به آینده اربعین، عنوان کرد: ایشان معتقد بودند این حرکت عظیم باید به‌گونه‌ای دنبال شود که پاسخگوی نیازهای آینده جهان اسلام باشد. از همین رو، رهبر انقلاب از مفهوم «اربعین تمدنی» یاد می‌کردند و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تمدنی این رویداد تأکید داشتند.

وی خاطر نشان کرد: از نگاه ایشان، لازم است همه پرسش‌ها و شبهاتی که از سوی مخالفان و بدخواهان درباره اربعین مطرح می‌شود، با استدلال و تبیین مناسب پاسخ داده شود تا این حرکت مردمی با رویکردی تمدنی و آینده‌نگر استمرار یابد.