کد خبر: 1370958
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

حملات توپخانه‌ای و پیشروی رژیم صهیونیستی در حومه قنیطره سوریه

رژیم صهیونیستی نیروهای صهیونیستی روز یکشنبه حومه استان قنیطره در جنوب شرقی سوریه را گلوله‌باران کردند.

جوان آنلاین: نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه حومه استان قنیطره سوریه را گلوله‌باران کردند و گلوله‌های توپخانه‌ای در نزدیکی روستای طرنجه فرود آمدند.

این شبکه تلویزیونی گزارش داد که توپخانه اسرائیل، مجاورت زمین‌های کشاورزی در نزدیکی طرنجه در حومه شمالی قنیطره را هدف قرار داد.

بنابر این گزارش در تحولی جداگانه، نیروهای اسرائیلی قبل از طلوع آفتاب به سمت روستاهای معریه و العرده در منطقه حوض یرموک در غرب درعا پیشروی کردند.

طبق این گزارش، نیروهای رژیم صهیونیستی متشکل از سه وسیله نقلیه نظامی و یک بولدوزر، وارد منطقه شدند، جاده‌ای را پاکسازی و یک ایست بازرسی در داخل روستای العرده ایجاد کردند.

هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات مادی گزارش نشده است و ارتش اسرائیل در مورد گلوله‌باران یا حمله زمینی گزارش شده اظهار نظری نکرده است.

این حوادث در حالی رخ می‌دهد که انتظار می‌رود آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای نظارت بر تعهدات تحت توافق آتش‌بس سوریه و اسرائیل، از نیروهای ناظر سازمان ملل متحد (UNDOF) در ارتفاعات جولان اشغالی بازدید کند.

گوترش روز شنبه برای یک سفر سه روزه وارد دمشق شد.

گوترش روز شنبه در یک کنفرانس خبری با اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه رژیم جولانی در دمشق گفت: «نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه غیرقابل قبول است و باید متوقف شود. آنچه در منطقه اطراف ارتفاعات جولان اتفاق می‌افتد کاملاً غیرقابل قبول است.»

او بر تعهد سازمان ملل متحد به تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت سوریه تأکید کرد و خواستار پایان دادن به همه تخلفات اسرائیل شد و خاطرنشان کرد که آنچه متعلق به سوری‌ها است «سوری است و نمی‌توان آن را از آنها گرفت.»

ماه‌هاست که جنوب سوریه شاهد تهاجم‌ها و حملات مکرر اسرائیل از جمله یورش‌ها، تفتیش‌ها، دستگیری‌ها و ایجاد ایست‌های بازرسی نظامی بوده است.

این فعالیت‌ها پس از دسامبر ۲۰۲۴، زمانی که اسرائیل فروپاشی توافق‌نامه جدایی ۱۹۷۴ را اعلام کرد و کنترل منطقه حائل سوریه را به دست گرفت، تشدید شد.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل ، سوریه
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