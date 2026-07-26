الجولانی: قصد مداخله نظامی در لبنان نداریم؛ پرهیز از درگیری با اسرائیل

الجولانی در گفتگو با الجزیره ضمن تاکید بر پرهیز از هرگونه درگیری با تل آویو درباره لبنان هم گفت: ما قصد مداخله نظامی در لبنان نداریم.

جوان آنلاین: احمد الشرع رئیس دوره انتقالی سوریه به الجزیره گفت: ما قصد انجام هیچگونه مداخله نظامی در لبنان را نداریم. ما با دولت لبنان در حال بررسی راه حل ‌هایی هستیم که به خروج لبنان از بحران و رسیدن آن به منطقه امن کمک می ‌کند. راهکار لبنان لزوما امنیتی نیست.

او افزود: هرگونه هرج‌ومرج در لبنان مستقیما بر سوریه تاثیر خواهد گذاشت. ما از انحصار سلاح و تصمیم صلح و جنگ در دست دولت لبنان حمایت می ‌کنیم. ما نسبت به گسترش دامنه جنگ در منطقه نگرانیم.

وی درباره حملات و اقدامات رژیم صهیونیستی علیه سوریه نیز گفت: ما از درگیری با اسرائیل خودداری می‌کنیم و منفعت ما در این است!

الشرع افزود: ما با مشارکت گروهی از کشورها در حال کار برای دستیابی به توافق امنیتی با اسرائیل هستیم. اگر توافق امنیتی با اسرائیل موفقیت آمیز باشد راه را برای صلح جامع بدون آنکه سوریه از حق خود در قبال جولان اشغالی چشم‌پوشی کند، هموار خواهد کرد.

رئیس دوره انتقالی سوریه بیان کرد: لغو تحریم‌ های اقتصادی بدون خروج سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم فایده نخواهد داشت.

الشرع به کندی پیش رفتن اجرای توافق با کُردها اشاره کرد و گفت: ما همچنان به آن امیدواریم. ما برای مدیریت پرونده مفقود شدگان مطابق با اصول بین‌المللی و با همکاری کشورهای دارای تجربه، کمیته‌ای تشکیل دادیم. روند اجرای توافق با قسد به کندی پیش می رود اما ما همچنان امیدواریم.

او در خصوص عراق گفت که روابط با عراق به طور مستمر در حال بهبود است.

رئیس دوره انتقالی سوریه درباره روابط با روسها نیز تاکید کرد: هنوز بررسی‌ها با روسیه درباره آینده پایگاه‌های نظامی آن در سوریه را به پایان نرسانده‌ ایم.