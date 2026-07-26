شهادت ۹ نفر دیگر در غزه/ شمار کلی شهدا به ۷۳ هزار و ۳۲۶ نفر رسید

با تداوم جنایت های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، شمار کلی شهدای این منطقه به ۷۳ هزار و ۳۲۶ نفر رسید.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ نفر در نوار غزه در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و ۳۶ نفر دیگر مجروح شدند.

به گزارش ایرنا، طبق این گزارش، از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵(۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون یک هزار و ۲۰۰ نفر شهید و ۳ هزار و ۸۸۸نفر دیگر مجروح شدند.

همچنین در این مدت پیکر ۸۰۳ شهید زیر آوار یافت شد.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳(۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۲۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۹۹۷ نفر رسید.

جنبش مقاومت اسلامی حماس اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات هوایی گسترده رژیم صهیونیستی به نوار غزه، تخریب ساختمان‌های مسکونی و صنعتی در اردوگاه جبالیا و محله‌های الیرموک و الزیتون در شهر غزه و صدور هشدار تخلیه برای شماری از خانه‌ها و محله‌ها، ادامه جنگ نسل‌کشی علیه غیرنظامیان بی‌گناه و پافشاری بر شانه خالی کردن از توافق آتش‌بس و ناکام گذاشتن آن است.

حماس در این بیانیه تاکید کرد آشکار شده است که کابینه تروریستی رژیم اشغالگر در پی تشدید حملات، شانه خالی کردن از تمامی تعهدات خود بر اساس توافق شرم‌ الشیخ و ادامه جنگ وحشیانه و عملیات کشتار و تخریب در نوار غزه است؛ جنگی که از زمان امضای این توافق حتی یک روز نیز متوقف نشده است.

حماس در ادامه این بیانیه از دولت آمریکا به‌ عنوان ناظر توافق شرم ‌الشیخ، کشورهای ضامن و میانجی‌ها خواست تا برای مقابله با رفتار جنایتکارانه رژیم اشغالگر و بی‌اعتنایی کابینه بنیامین نتانیاهو جنایتکار جنگی به نقش میانجی‌ها وارد عمل شوند و این رژیم را به توقف نقض‌ها و تجاوزات علیه ملت بی‌دفاع فلسطین وادار کنند.