کد خبر: 1370937
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

ضربه‌ای دیگر به نتانیاهو؛ لیکود: برگزاری انتخابات درون‌حزبی ضروری است

اسرائیل دادگاه عالی حزب لیکود با رد تلاش «بنیامین نتانیاهو» برای لغو انتخابات درون‌حزبی، بر لزوم برگزاری انتخابات و انتخاب نامزدها از طریق رأی اعضا تأکید کرد؛ این حکم برنامه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای کنترل و در اختیار گرفتن روند تعیین فهرست انتخاباتی لیکود و افزایش دخالت در لیست این حزب را با مانعی جدی مواجه کرد.

جوان آنلاین: دادگاه حزب لیکود اعلام کرد هیچ مبنای حقوقی برای لغو انتخابات درون‌حزبی (مقدماتی) وجود ندارد و این حزب موظف است همه ظرفیت‌های خود را برای برگزاری این انتخابات به کار گیرد.

به گزارش ایرنا، این حزب در متن حکم خود با اشاره به اقدامات نتانیاهو آورده است، لیکود یک حزب یک‌نفره نیست و نامزدها باید از طریق انتخابات درون‌حزبی تعیین شوند.

در متن حکم همچنین تصریح شده است که مقررات تنها اجازه تغییر زمان انتخابات را در شرایط اضطراری فراهم کرده است و حتی تصمیم‌گیری درباره چنین شرایطی نیز بر عهده شورای حزب خواهد بود.

این رأی، ضربه‌ای تازه به تلاش‌های نتانیاهو برای در اختیار گرفتن و کنترل روند تعیین فهرست انتخاباتی لیکود پیش از انتخابات آینده کنست به شمار می‌رود.

نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی طی هفته‌های اخیر خواهان اضافه شدن بندی به اساسنامه حزب لیکود بود تا اختیار لغو انتخابات درون‌حزبی و تعیین فهرست انتخاباتی از طریق یک کمیته منصوب را به وی بدهد. این پیشنهاد هفته گذشته در کمیسیون اساسنامه لیکود به تصویب رسید، اما اکنون شورای حزب آن را مغایر با مقررات داخلی تشخیص داد.

تلاش نتانیاهو برای کنترل کامل حزب لیکود، تنها به این اقدام محدود نبوده است. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، وی همزمان درصدد بود با اختصاص ۱۰ جایگاه تضمین‌شده در فهرست انتخاباتی، بخشی از نامزدهای لیکود را خارج از سازوکار رأی‌گیری داخلی انتخاب کند و ترکیب فهرست این حزب را مطابق ملاحظات سیاسی خود و با هدف حفظ قدرت بازآرایی کند.

مخالفان این طرح معتقدند چنین تغییراتی، ساختار انتخاباتی حزب را تضعیف کرده و به نتانیاهو امکان می‌دهد فهرست نامزدها را بر اساس ملاحظات و منافع شخصی خود تنظیم کند.

بازرس داخلی لیکود نیز پیش‌تر اعلام کرده بود جایگزینی انتخابات درون‌حزبی با چنین کمیته‌ای، بدون تصویب تغییرات لازم در نهادهای حزب، از نظر تشکیلاتی و حقوقی امکان‌پذیر نیست.

برچسب ها: نتانیاهو ، انتخابات ، اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

پادوی حقیر نتانیاهو!

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

کلنگ بمب را می‌زنید!

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

نظم ایرانی در تنگه هرمز

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

واشنگتن‌پست: شوک تازه گرانی بنزین در آمریکا؛ این بار اوضاع فرق می‌کند!

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

«محفل ستاره‌ها» آغاز یک مسیر تازه در برنامه‌سازی قرآنی است

تعرفه‌های رنگارنگ ترمز واردات خودرو را کشیده است 

خنجر یمنی از روبه‌رو!

کمال کامیابی نیا از فوتبال خداحافظی کرد

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

زمان ایستایی زائران اربعین حسینی در مرز فقط ۴ ثانیه است

الزیدی: به ترامپ توصیه کردم به ایران حمله نکند

حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

اقتدار کشاورزی سیستان و بلوچستان از نخلستان‌های کهن تا گلخانه‌های نوین 

پاسخ ایران به «کلنگ»‌زنی امریکا! 

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار