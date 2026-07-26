جوان آنلاین: دادگاه حزب لیکود اعلام کرد هیچ مبنای حقوقی برای لغو انتخابات درونحزبی (مقدماتی) وجود ندارد و این حزب موظف است همه ظرفیتهای خود را برای برگزاری این انتخابات به کار گیرد.
به گزارش ایرنا، این حزب در متن حکم خود با اشاره به اقدامات نتانیاهو آورده است، لیکود یک حزب یکنفره نیست و نامزدها باید از طریق انتخابات درونحزبی تعیین شوند.
در متن حکم همچنین تصریح شده است که مقررات تنها اجازه تغییر زمان انتخابات را در شرایط اضطراری فراهم کرده است و حتی تصمیمگیری درباره چنین شرایطی نیز بر عهده شورای حزب خواهد بود.
این رأی، ضربهای تازه به تلاشهای نتانیاهو برای در اختیار گرفتن و کنترل روند تعیین فهرست انتخاباتی لیکود پیش از انتخابات آینده کنست به شمار میرود.
نخستوزیر وقت رژیم صهیونیستی طی هفتههای اخیر خواهان اضافه شدن بندی به اساسنامه حزب لیکود بود تا اختیار لغو انتخابات درونحزبی و تعیین فهرست انتخاباتی از طریق یک کمیته منصوب را به وی بدهد. این پیشنهاد هفته گذشته در کمیسیون اساسنامه لیکود به تصویب رسید، اما اکنون شورای حزب آن را مغایر با مقررات داخلی تشخیص داد.
تلاش نتانیاهو برای کنترل کامل حزب لیکود، تنها به این اقدام محدود نبوده است. بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، وی همزمان درصدد بود با اختصاص ۱۰ جایگاه تضمینشده در فهرست انتخاباتی، بخشی از نامزدهای لیکود را خارج از سازوکار رأیگیری داخلی انتخاب کند و ترکیب فهرست این حزب را مطابق ملاحظات سیاسی خود و با هدف حفظ قدرت بازآرایی کند.
مخالفان این طرح معتقدند چنین تغییراتی، ساختار انتخاباتی حزب را تضعیف کرده و به نتانیاهو امکان میدهد فهرست نامزدها را بر اساس ملاحظات و منافع شخصی خود تنظیم کند.
بازرس داخلی لیکود نیز پیشتر اعلام کرده بود جایگزینی انتخابات درونحزبی با چنین کمیتهای، بدون تصویب تغییرات لازم در نهادهای حزب، از نظر تشکیلاتی و حقوقی امکانپذیر نیست.