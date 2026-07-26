کد خبر: 1370936
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۰
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مرشایمر: اوکراین در حال تبدیل شدن به یک دولت ناکارآمد است

مرشایمر «جان مرشایمر» نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه شیکاگو تاکید کرد که روسیه در جنگ دست برتر را دارد و اوکراین در حال تبدیل شدن به یک دولت ناکارآمد است.

جوان آنلاین: جان مرشایمر در یک پیام ویدیویی که در کانال یوتیوب خود منتشر کرد با اشاره به برتری روسیه در جنگ با اوکراین تصریح کرد که اوکراین در معرض خطر از دست دادن توانایی عملکرد خود به‌عنوان یک «دولت» است.

به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: آمریکا دیگر موشک‌ پاتریوتی ندارد که به اوکراین تحویل دهد، بنابراین اوکراینی‌ها این سلاح را دریافت نخواهند کرد. در همین حال نیز جایگزینی برای آن‌ در اختیار ندارند. در نتیجه، اوکراین در مقابل روسیه بسیار آسیب‌پذیر شده است.

مرشایمر افزود: در مقابل، روسیه ذخایر عظیمی از بمب‌ها، موشک‌ها و پهپادها در اختیار دارد و حملات گسترده‌ای را علیه اوکراین انجام می‌دهد.

استاد دانشگاه شیکاگو همچنین در ادامه به وضعیت منطقه اودسا در جنگ میان روسیه و اوکراین اشاره کرد و گفت: نیروهای روسی عملاً این شهر را مسدود کرده‌اند. همه این عوامل، در کنار مشکلات اوکراین در میدان نبرد، از دیدگاه من تضمین می‌کند که روسیه در این جنگ پیروز خواهد شد.

وی در عین حال پیش‌بینی کرد که دولت اوکراین علاوه بر شکست نظامی در میدان نبرد، با بحران‌های بسیار جدی در آینده روبه‌رو خواهد شد.

مرشایمر پیشتر نیز هشدار داده بود که مقام‌های اروپایی تمایل دارند که جنگ اوکراین تا پیروزی این کشور همچنان ادامه داشته باشد اما باید توجه کنند که ادامه آن قطعاً به نفع کی‌یف نیست.

استاد دانشگاه شیکاگو تاکید کرده بود که هرچه اوکراین سرسختانه‌تر در برابر روسیه مقاومت کند، وضعیت برای این کشور بدتر خواهد شد.

مرشایمر همچنین اظهار کرده بود: بهترین کاری که اتحادیه اروپا در شرایط کنونی می‌تواند برای خودش و اوکراین انجام دهد، پایان دادن به درگیری در این کشور است.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در ارتباط با روند جنگ روسیه و اوکراین گفته بود: دستیابی به اهداف از طریق عملیات نظامی، مسیر ترجیحی مسکو نیست، اما در شرایط نبود چشم‌اندازهای صلح‌آمیز حل این مناقشه، ما تا پایان یعنی تا پیروزی کامل به این عملیات، ادامه خواهیم داد.

وی تصریح کرد:‌ مسکو، پیشنهادی که آمریکایی‌ها برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین پیشنهاد کردند را پذیرفت اما کی‌یف این پیشنهاد را رد کرد.

پسکوف گفت: مقام‌های آمریکایی‌ نتوانستند مقام‌های اوکراین را برای پذیرش این پیشنهاد متقاعد کنند، زیرا نتوانستند تغییری در موضع کی‌یف که بنا به تحریک مقام‌های اروپایی اتخاذ شده است، تغییری ایجاد کنند.

سخنگوی کرملین خاطرنشان کرد:‌ ما پذیرای پیشنهادها و بحث‌های بیشتر (از سوی طرف آمریکایی) هستیم؛ البته، این پیشنهادها باید در درجه اول برای ما قابل قبول باشند.

برچسب ها: مرشایمر ، شکست اوکراین ، جنگ روسیه و اوکراین
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