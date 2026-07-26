کد خبر: 1370935
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۶
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آیت‌الله نوری همدانی:

برخورد قاطع با اخلالگران امنیت و اقتصاد، مطالبه جدی مردم است

اژه ای یکی از مراجع تقلید با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی آخرین ملجأ مردم برای احقاق حق و اجرای عدالت است، خواستار برخورد قاطع با اخلالگران امنیت و اقتصاد شد.

جوان آنلاین: آیت الله حسین نوری همدانی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس قوه قضائیه، با تبریک انتصاب دوباره وی و قدردانی از اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی، این اعتماد را نشانه تعهد، شایستگی و کارآمدی رئیس دستگاه قضا توصیف کرد.

به گزارش مهر، وی در ادامه با اشاره به جایگاه حساس و تعیین‌کننده قوه قضائیه در نظام اسلامی، اظهار کرد: قوه قضائیه آخرین پناهگاه مردم هنگام مواجهه با مشکلات و تضییع حقوق آنان است و از این رو، تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم باید همواره در صدر برنامه‌های این قوه قرار داشته باشد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه برقراری عدالت از ارکان اساسی جامعه اسلامی است، افزود: جامعه‌ای که در آن عدالت حاکم نباشد، نمی‌تواند به معنای واقعی اسلامی باشد و دستگاه قضائی باید با اقتدار از حقوق مردم صیانت کند.

وی همچنین تصریح کرد: برخورد جدی و قاطع با افرادی که امنیت و اقتصاد کشور را دچار اخلال می‌کنند، مطالبه مردم است و دستگاه قضائی باید بدون اغماض با چنین افرادی برخورد کند.

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور و استمرار دشمنی‌های نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران، حفظ انسجام و همبستگی ملی را ضرورتی راهبردی برشمرد.

جمهوری اسلامی ایران امروز در برابر خبیث‌ترین دشمنان قرار دارد

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز در برابر خبیث‌ترین دشمنان قرار دارد و هرگونه اقدام یا سخنی که موجب تضعیف وحدت مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی یا تخریب خدمتگزاران نظام شود، در عمل به سود دشمنان خواهد بود.

آیت الله نوری همدانی در عین حال، نقد منصفانه را لازمه اصلاح امور دانست و افزود: نقد سازنده و منصفانه تا زمانی که زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم نکند، نه تنها اشکالی ندارد بلکه می‌تواند در مسیر اصلاح امور و ارتقای عملکردها مؤثر باشد.

وی همچنین همدلی و هماهنگی میان سران قوا در تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی را ارزشمند و اثرگذار ارزیابی کرد و بر ضرورت استمرار این رویکرد تأکید داشت.

تحولات قوه قضائیه را مطلوب می‌دانم

این مرجع تقلید با اشاره به سابقه آشنایی خود با رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: وی را فردی متدین، خدوم و موفق می‌دانم و معتقدم در سال‌های اخیر تحولات مطلوبی در قوه قضائیه رقم خورده است.

وی ادامه داد: از اقدامات انجام شده در دستگاه قضائی حمایت می‌کنیم و همواره برای موفقیت مسئولان این قوه دعاگو هستیم.

آیت الله نوری همدانی همچنین از خدمات مسئولان قضائی استان قم قدردانی کرد و افزود: تلاش‌های انجام شده در مجموعه دادگستری استان قم شایسته تقدیر است و انتظار می‌رود خدمت‌رسانی به مردم با قوت و جدیت ادامه یابد.

وی در پایان با آرزوی توفیق روزافزون برای رئیس قوه قضائیه، از خداوند متعال خواست تا عمر باعزت، توفیق و برکت خدمت هرچه بیشتر به نظام اسلامی و مردم را به وی عنایت فرماید.

رئیس قوه قضائیه نیز در این دیدار گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های دستگاه قضائی ارائه کرد و ضمن قدردانی از حمایت‌ها، رهنمودها و توصیه‌های این مرجع تقلید، پشتیبانی علما و مراجع تقلید از انقلاب اسلامی و نظام را ارزشمند و راهگشا توصیف کرد.

برچسب ها: نوری‌همدانی ، محسنی‌اژه‌ای ، اخلالگران
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