انتقاد سفارت ایران در ایتالیا از تکرار اشتباه غرب

جوان آنلاین: سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم در واکنش به ادعاها و اتهامات وزیر دفاع ایتالیا در پیامی به زبان ایتالیایی در شبکه ایکس نوشت: همانگونه که در غزه، که سالها عملاً به زندانی سر باز بود، کشتار مردم بیدفاع انجام گرفت و غرب بدون توجه به ریشههای بحران، دلیل مقاومت و پاسخ فلسطینیان را درک نکرد و یا نخواست درک کند، امروز نیز درباره حوثیها، غرب بیش از یک دهه محاصره و حملات نظامی ائتلاف علیه یک حاکمیت مستقل را نادیده میگیرد و دیگران را متهم میکند.
این فرافکنیها نه به صلح کمک میکند و نه به امنیت. انصاف حکم میکند که قضاوت و تحلیل، فارغ از پیشفرضهای سیاسی و بر پایه واقعیتها و ریشههای بحران صورت گیرد؛ چرا که صلح پایدار از فهم علتها آغاز میشود، نه از نادیده گرفتن آنها.
برای کمک به صلح شجاعت لازم است تا حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورهای مختلف منطقه که عامل بروز وضعیت کنونی است را نادیده نگیریم؛ همگان میدانند وضعیت کنونی در منطقه و روند کشتیرانی بعد از حملات آمریکا و رژیمصهیونیستی ایجاد شد.