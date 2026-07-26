جوان آنلاین: شبکه المنار در گزارشی تاکید کرد: حملات اخیر ایران علیه بحرین نشان میدهد که الگوی هدفگیری ایران وارد مرحله جدیدی شده است. در این مرحله، هدف دیگر صرفاً نابودی تجهیزات یا زیرساختهای نظامی متعارف نیست. مراکز پردازش و اطلاعات که ستون فقرات ماشین جنگی آمریکا را تشکیل میدهند، به فهرست اهداف راهبردی اضافه شده اند.
به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، تحلیل مختصات و تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که هر سه مرکز داده اصلی AWS در بحرین در دو بازه زمانی جداگانه هدف قرار گرفتهاند که نشان دهنده یک منطق عملیاتی روشن در انتخاب هدف و نه صرفا حملات جداگانه، است.
المنار اضافه کرد: این الگو نشان میدهد که هدف فقط وارد کردن خسارت فیزیکی به برخی ساختمانها نبوده، بلکه فشار بر زیرساختهایی بوده که پردازش، ذخیرهسازی و تبادل دادههای عملیاتی آمریکا در منطقه به آنها وابسته است.