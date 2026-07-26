کد خبر: 1370930
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۷
جامعه » اخبار كلی
صالحی امیری پس از ثبت جهانی الموت:

جهانیان بدانند ایران هفت‌هزار سال تمدن دارد

صالحی امیری وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی پس از ثبت جهانی الموت در یونسکو گفت: جهانیان بدانند ایران ما با بیش از هفت هزار سال تمدن دارد، و الموت یکی از کانون‌های تمدن و هویت بزرگ ایران‌زمین است.

جوان آنلاین: سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی پس از اعلام رسمی ثبت پرونده الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو، در سخنانی که در چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی در بوسان کره‌جنوبی مطرح کرد، این موفقیت تاریخی را به ملت بزرگ، مقاوم و برخوردار از فرهنگی غنی ایران، مردم تمدن‌ساز استان قزوین و به‌ویژه مردم بخش الموت، به‌عنوان صاحبان و پاسداران حقیقی این میراث ارزشمند، تقدیم کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با قدردانی از اعضای کمیته میراث‌ جهانی، مرکز میراث جهانی یونسکو و ایکوموس به‌دلیل تلاش‌های حرفه‌ای در مسیر ثبت و صیانت از میراث‌بشری، از دولت و مردم جمهوری کره نیز به‌سبب میزبانی شایسته، گرم و سازمان‌دهی مطلوب این اجلاس صمیمانه تشکر کرد.

صالحی‌ امیری با اشاره به فلسفه و رسالت کنوانسیون میراث‌جهانی ۱۹۷۲، این سند بین‌المللی را تجلی باور مشترک ملت‌ها به تعلق میراث‌ فرهنگی به تمامی بشریت دانست و تاکید کرد: حفاظت از میراث جهانی تنها در سایه صلح، امنیت، احترام متقابل و گفت‌وگوی سازنده میان دولت‌ها و ملت‌ها امکان‌پذیر است.

وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با تاکید بر پیشینه تمدنی ایران یادآور شد: جهانیان بدانند ایران ما با بیش از هفت هزار سال تمدن، دارای بیش از یک میلیون اثر تاریخی، ۴۳ هزار اثر ثبت ملی و ۳۰ اثر ثبت جهانی است.

او در ادامه، با تبیین جایگاه تمدنی الموت، گفت: الموت یکی از کانون‌های تمدن و هویت بزرگ ایران‌زمین است.

وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی با تشریح اهمیت پرونده ثبت‌شده الموت در یونسکو، گفت: الموت، حلقه اساسی و تکمیل‌کننده در زنجیره تحول معماری، مهندسی و نظام‌های دفاعی ایران در پیوند با فرهنگ جهانی است. این اثر با بهره‌گیری هوشمندانه از طبیعت، دانش و نوآوری‌های مهندسی و مدیریتی، نماد ایستادگی و مقاومت در مقطعی تاریخی مهم و تأثیرگذار در جهان بوده که آموزه‌های فرهنگی آن هنوز مورد توجه بسیاری از انسان‌های امروزی است. ثبت جهانی الموت، ثبت جایگاه اندیشه، حافظه تاریخی و ظرفیت فرهنگی ایران در نظام میراث جهانی است. در عین حال ما این ثبت را آغاز مسئولیتی بزرگ‌تر برای حفاظت، پژوهش، آموزش، تبادل دانش و گسترش همکاری‌های بین‌المللی می‌دانیم.

صالحی‌ امیری در این سخنان با اشاره به خسارت‌های ناشی از حملات اخیر به ایران اظهار کرد: در حملات اخیر دشمن آمریکایی ـ صهیونی علاوه‌بر به شهادت رساندن بسیاری از ایرانیان، از جمله ۱۶۸ کودک مدرسه میناب، با بی‌رحمی تمام به ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی کشور آسیب وارد شد.

بنابر گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت جهانی «دژ الموت و استحکامات وابسته» به‌عنوان سی‌امین اثر فرهنگی ملموس ایران، علاوه‌بر تثبیت جایگاه تمدنی و تاریخی کشور در منظومه میراث جهانی، نقطه عطفی در تقویت دیپلماسی فرهنگی ایران و توسعه همکاری‌های علمی، حفاظتی و پژوهشی با نهادهای بین‌المللی در حوزه میراث‌فرهنگی به‌شمار می‌آید.

برچسب ها: صالحی‌امیری ، تمدن ایرانی ، وزارت میراث فرهنگی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

پادوی حقیر نتانیاهو!

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

انتقام فوتبال از سیاست

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است

لاروخا شایسته قهرمانی 

حاج علی یک فرمانده پیشرو بود

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار