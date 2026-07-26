وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی پس از ثبت جهانی الموت در یونسکو گفت: جهانیان بدانند ایران ما با بیش از هفت هزار سال تمدن دارد، و الموت یکی از کانون‌های تمدن و هویت بزرگ ایران‌زمین است.

جوان آنلاین: سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی پس از اعلام رسمی ثبت پرونده الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو، در سخنانی که در چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی در بوسان کره‌جنوبی مطرح کرد، این موفقیت تاریخی را به ملت بزرگ، مقاوم و برخوردار از فرهنگی غنی ایران، مردم تمدن‌ساز استان قزوین و به‌ویژه مردم بخش الموت، به‌عنوان صاحبان و پاسداران حقیقی این میراث ارزشمند، تقدیم کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با قدردانی از اعضای کمیته میراث‌ جهانی، مرکز میراث جهانی یونسکو و ایکوموس به‌دلیل تلاش‌های حرفه‌ای در مسیر ثبت و صیانت از میراث‌بشری، از دولت و مردم جمهوری کره نیز به‌سبب میزبانی شایسته، گرم و سازمان‌دهی مطلوب این اجلاس صمیمانه تشکر کرد.

صالحی‌ امیری با اشاره به فلسفه و رسالت کنوانسیون میراث‌جهانی ۱۹۷۲، این سند بین‌المللی را تجلی باور مشترک ملت‌ها به تعلق میراث‌ فرهنگی به تمامی بشریت دانست و تاکید کرد: حفاظت از میراث جهانی تنها در سایه صلح، امنیت، احترام متقابل و گفت‌وگوی سازنده میان دولت‌ها و ملت‌ها امکان‌پذیر است.

وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با تاکید بر پیشینه تمدنی ایران یادآور شد: جهانیان بدانند ایران ما با بیش از هفت هزار سال تمدن، دارای بیش از یک میلیون اثر تاریخی، ۴۳ هزار اثر ثبت ملی و ۳۰ اثر ثبت جهانی است.

او در ادامه، با تبیین جایگاه تمدنی الموت، گفت: الموت یکی از کانون‌های تمدن و هویت بزرگ ایران‌زمین است.

وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی با تشریح اهمیت پرونده ثبت‌شده الموت در یونسکو، گفت: الموت، حلقه اساسی و تکمیل‌کننده در زنجیره تحول معماری، مهندسی و نظام‌های دفاعی ایران در پیوند با فرهنگ جهانی است. این اثر با بهره‌گیری هوشمندانه از طبیعت، دانش و نوآوری‌های مهندسی و مدیریتی، نماد ایستادگی و مقاومت در مقطعی تاریخی مهم و تأثیرگذار در جهان بوده که آموزه‌های فرهنگی آن هنوز مورد توجه بسیاری از انسان‌های امروزی است. ثبت جهانی الموت، ثبت جایگاه اندیشه، حافظه تاریخی و ظرفیت فرهنگی ایران در نظام میراث جهانی است. در عین حال ما این ثبت را آغاز مسئولیتی بزرگ‌تر برای حفاظت، پژوهش، آموزش، تبادل دانش و گسترش همکاری‌های بین‌المللی می‌دانیم.

صالحی‌ امیری در این سخنان با اشاره به خسارت‌های ناشی از حملات اخیر به ایران اظهار کرد: در حملات اخیر دشمن آمریکایی ـ صهیونی علاوه‌بر به شهادت رساندن بسیاری از ایرانیان، از جمله ۱۶۸ کودک مدرسه میناب، با بی‌رحمی تمام به ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی کشور آسیب وارد شد.

بنابر گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت جهانی «دژ الموت و استحکامات وابسته» به‌عنوان سی‌امین اثر فرهنگی ملموس ایران، علاوه‌بر تثبیت جایگاه تمدنی و تاریخی کشور در منظومه میراث جهانی، نقطه عطفی در تقویت دیپلماسی فرهنگی ایران و توسعه همکاری‌های علمی، حفاظتی و پژوهشی با نهادهای بین‌المللی در حوزه میراث‌فرهنگی به‌شمار می‌آید.