۹۴۰ حمله پهپادی و موشکی به اقلیم کردستان عراق طی ۴ ماه

جوان آنلاین: شبکه رسانهای «روداو» در گزارشی اعلام کرد که اقلیم کردستان عراق از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه تاکنون، هدف ۹۴۰ حمله پهپادی و موشکی قرار گرفته که در نتیجه آن ۳۲ نفر کشته و بیش از ۱۵۰ نفر زخمی شدهاند.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمار گردآوریشده از سوی این شبکه، تنها در ماه جاری میلادی ۶۷ پهپاد و موشک به مناطق مختلف اقلیم کردستان شلیک شده است. در این مدت، استان اربیل هدف ۴۸ پهپاد و دو موشک قرار گرفت، استان سلیمانیه با ۱۰ موشک و ۶ پهپاد هدف حمله واقع شد و در استان حلبچه نیز یک جسم ناشناس که هنوز مشخص نیست پهپاد بوده یا موشک، سقوط کرد.
همچنین در ماه گذشته نیز اقلیم کردستان عراق شاهد ۱۵ حمله شامل ۱۳ پهپاد و دو موشک بود که از این میان، ۱۱ حمله مرزهای استان اربیل، ۲ حمله مرزهای استان سلیمانیه و ۲ حمله دیگر مرزهای شهرستان عقره در استان دهوک را هدف قرار داد.
بر اساس این گزارش، از آغاز جنگ میان آمریکا و رژیم صهیونیستی از یک سو و ایران از سوی دیگر در ۲۸ فوریه، در مجموع ۹۴۰ حمله پهپادی و موشکی علیه اقلیم کردستان عراق ثبت شده است که بر اثر آن ۳۲ نفر کشته و ۱۵۴ نفر نیز زخمی شدهاند.
آمار تفکیکی حملات نشان میدهد استان اربیل با ۶۴۵ حمله بیشترین سهم را داشته است. پس از آن، استان سلیمانیه با ۲۶۱ حمله، استان دهوک با ۳۱ حمله و استان حلبچه با سه حمله قرار دارند.
روداو همچنین اعلام کرد در میان کشتهشدگان، هفت نفر از نیروهای پیشمرگ فرماندهی منطقه اول در محدوده خلیفان، یک مأمور امنیتی فرودگاه بینالمللی اربیل، ۱۹ نفر از نیروهای پیشمرگ وابسته به گروهکهای ضد انقلاب ایران و نیز یک نظامی فرانسوی و یک نظامی آمریکایی حضور دارند.
این گزارش میافزاید بخشی از مجروحان را ۲۹ نفر از نیروهای پیشمرگه فرماندهی منطقه اول در منطقه سوران، سه مأمور امنیتی فرودگاه اربیل، سه نیروی پیشمرگ، تعدادی از نیروهای پیشمرگ وابسته به گروهکهای ضد انقلاب و پنج نظامی فرانسوی تشکیل میدهند.