جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، تا دوشنبه (۵ مردادماه) در بعضی ساعات به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان، افزایش وزش باد گاهی وزش باد شدید و گردوخاک مورد انتظار است همچنین تا دوشنبه ماندگاری توده هوای گرم روی استان رخ خواهد داد. از روز سه شنبه (۶ مردادماه) کاهش دما مورد انتظار می باشد.

آسمان تهران فردا (۵ مردادماه) صاف و وزش باد گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه (۶ مردادماه) صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد از بعد از ظهر وزش ابد شدید و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.