به جای محکوم کردن اسرائیل؛ وزیر خارجه لبنان علیه حزب الله موضع گرفت

جوان آنلاین: یوسف رجی وزیر خارجه لبنان در گفتگو با ژورنال دو دیمانش بدون اشاره به تجاوزات پی در پی صهیونیست ها گفت که دولت این کشور از یک سال و نیم قبل به خلع سلاح حزب الله و نامشروع دانستن تمام عملیات های نظامی این حزب رأی مثبت داده است. مشکل با شیعیان در لبنان نیست بلکه ما با حزب الله مسئله داریم.

به گزارش مهر، وی ادعا کرد: حزب الله در واقع نه لبنانی بلکه ایرانی است چرا که خود را مقاومت لبنان نمی نامد بلکه مقاومت اسلامی در لبنان می خواند!

رجی بدون اشاره به فداکاری های مجاهدان حزب الله در بیرون راندن اشغالگران صهیونیست از خاک لبنان اضافه کرد: اولویت اصلی ما خلع سلاح حزب الله است. این حزب در حال حاضر در اقلیت به سر می برد. ارتش لبنان امروزه توانایی لازم را دارد و حزب الله از لحاظ نظامی بسیار ضعیف شده است! ذخایر بالستیک حزب الله چالش جدی برای دولت به شمار نمی رود.

وی در خصوص نقش آمریکا در اجرای توافق ننگین امضا شده با تل آویو گفت: آمریکا بیشترین تأثیر را بر اسرائیل می گذارد و همین مسئله باعث شد لبنان از نقش میانجی گری آن استقبال کند. واشنگتن اعلام کرده که امضای توافق به صورت نهایی تمام طرف ها را به اجرای کامل مفاد آن ملزم می کند.

این در حالی است که امضای توافق ننگین دولت غربگرای بیروت با رژیم صهیونیستی نه تنها مانع تجاوزات این رژیم نشده بلکه مناطق اشغال شده توسط اسرائیل را تثبیت می کند.