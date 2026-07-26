کد خبر: 1370924
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸
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برنهام: برای منافع ملی انگلیس در برابر ترامپ می‌ایستم

نخست‌وزیر انگلیس اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، با تاکید بر اولویت داشتن منافع ملی کشورش اعلام کرد در صورت لزوم از موضع‌گیری و انتقاد از دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، ابایی ندارد و همزمان بر مخالفت خود با برگزاری انتخابات زودهنگام و ادامه تقویت توان دفاعی کشورش تاکید کرد.

جوان آنلاین: اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس، اعلام کرد در صورتی که منافع ملی بریتانیا ایجاب کند، آماده است در برابر دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، موضع‌گیری کند.

به گزارش ایرنا، برنهام در نخستین گفت‌وگوی مفصل خود پس از آغاز نخست‌وزیری، در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی، گفت نخستین گفت‌وگویش با ترامپ «بسیار خوب» بوده و او را فردی «بسیار صمیمی» یافته است.

با این حال، هنگامی که دو بار از او پرسیده شد آیا به ترامپ اعتماد دارد یا خیر، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت: دنیا در حال تغییر است و باید متناسب با تحولات، درباره مسائل قضاوت کرد.

نخست‌وزیر انگلیس افزود: هیچ‌گاه نمی‌توانم بگویم که اگر لازم باشد، نظر متفاوتی با او نخواهم داشت یا دیدگاهی را که به نفع بریتانیاست، بیان نخواهم کرد.

برنهام همچنین گفت: نقطه قوت من حفظ ارتباط نزدیک با مردم و افکار عمومی است و این موضوع در دوران نخست‌وزیری نیز تغییر نخواهد کرد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت لزوم از ترامپ انتقاد خواهد کرد، گفت: قطعا. پیش از هر چیز باید از منافع ملی کشور خود دفاع کنید. اگر بخواهید این مسئولیت را به‌درستی انجام دهید، چنین وظیفه‌ای بر عهده شماست.

نخست‌وزیر انگلیس همچنین اظهار کرد که نسبت به آغاز درگیری با ایران از سوی ترامپ «نگران» بوده و افزود: اگر لازم باشد، در بیان آنچه درست می‌دانم، هیچ ملاحظه‌ای نخواهم داشت.

برنهام در بخش دیگری از این گفت‌وگو از تعیین زمان مشخص برای افزایش بودجه دفاعی به سه درصد تولید ناخالص داخلی خودداری کرد. جان هیلی وزیر دارایی او، از دولت قبلی استعفا داده و گفته بود اگر تعهدی برای صرف این مبلغ تا سال ۲۰۳۰ داده نشود، کشور در امان نخواهد بود.

نخست‌وزیر انگلیس گفت: وزیر دارایی جدید را با آگاهی کامل از مواضعش درباره اهمیت حیاتی افزایش هزینه‌های دفاعی انتخاب کردم. نخستین چالش مشترک ما این است که برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی به‌طور کامل تامین مالی شود و تا زمان ارائه بودجه در اواخر سال جاری میلادی روی این موضوع کار خواهیم کرد.

او در پاسخ به پرسشی درباره تعهد دولت برای رساندن هزینه‌های دفاعی به سه درصد تولید ناخالص داخلی نیز گفت: باید راه تحقق این هدف را پیدا کنیم.

برنهام همچنین برای نخستین بار برگزاری انتخابات زودهنگام پیش از سال ۲۰۲۹ را به‌طور صریح رد کرد و گفت: این موضوع را منتفی می‌دانم. فکر نمی‌کنم مردم چنین چیزی بخواهند.

وی افزود تمرکز اصلی دولتش «بازگرداندن کشور به جایگاهی است که باید در آن قرار داشته باشد.»

برچسب ها: نخست وزیر انگلیس ، ترامپ ، دولت انگلیس
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