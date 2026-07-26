پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز ضاحیه بیروت

جوان آنلاین: منابع لبنانی از تداوم نقض آتش بس لبنان از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.
به گزارش ایرنا، این منابع از پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز بیروت و ضاحیه جنوبی در ارتفاع پایین خبر دادند.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک المنصوری و شهرک بیوت السیاد در جنوب لبنان تحرکاتی انجام داد.
همزمان منابع لبنانی اعلام کردند که ورود ساکنان زوطر غربی به این شهرک در سایه تدابیر امنیتی شدید ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی از دوم مارس(۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، حمله گستردهای را علیه لبنان آغاز کرد که موجب شهادت و زخمیشدن شماری از شهروندان لبنانی و همچنین آواره شدن بیش از یک میلیون نفر شده است و علاوه بر این بخشهایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.
در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزبالله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
این توافق با انتقاداتی روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.