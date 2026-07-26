جوان آنلاین: این رسانه آمریکایی با استناد بر نظرسنجی‌های جدید که نشان می دهند که پایگاه حمایتی جنبش «ماگا» ی دونالد ترامپ یا همان «دوباره آمریکا را بزرگ می کنیم»، به دلیل جنگ ایران به شکل فزاینده ای در حال تضعیف شدن است نوشت: این تهدید وجود دارد که این جنگ، میزان مشارکت هواداران جمهوری خواه رئیس جمهوری آمریکا را کاهش دهد.

به گزارش ایرنا، به نوشته هیل، جنگ علیه ایران به طور کلی همواره در میان آمریکایی‌ها محبوبیت پایینی داشته است و نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که این جنگ می ‌تواند به طور خاص پایگاه حمایتی هواداران ترامپ در انتخابات میان‌ دوره‌ای را تضعیف کند.

نظرسنجی جدید تارنمای آمریکایی پولیتیکو نشان داد که فقط ۳۷ درصد از حامیان ترامپ، در صورتی که این جنگ منجر به افزایش قیمت ها شود، از آن حمایت می کنند. در ماه مه (اردیبهشت) ۵۰ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی این رسانه حمایت خود را از جنگ، حتی در صورت افزایش هزینه ها ابراز کرده بودند.

هیل نوشت: قیمت ها در آمریکا همچنان در بحبوحه دور تازه درگیری ها رو به افزایش است. قیمت های نفت به ویژه بعد از این که حوثی های یمن (انصارالله) اعلام کردند که دریای سرخ را به روی تانکرهای نفتی می بندند افزایش یافت.

این رسانه آمریکایی نوشت، طبق گزارش انجمن خودروسازان آمریکا، متوسط قیمت بنزین در این کشور تا روز پنجشنبه به بیش از ۴ دلار در هر گالن رسید و هر چند که با تثبیت قیمت های نفت در ماه ژوئن، شاخص افزایش تورم مصرف کننده کاهش داشت اما با ادامه درگیری های تازه، بار دیگر ممکن است تورم کلی افزایش یابد.

هیل با اشاره به کشته شدن چهار سرباز آمریکایی در درگیری های چند روز گذشته خاطرنشان کرد که دموکرات ها، دولت را به دلیل تحولات اخیر مورد انتقاد شدید قرار داده اند.

سارا جیکوبز عضو دموکرات کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی با انتقاد از دولت گفت: ما دستکم ۱۸ سرباز را به دلیل بی کفایتی مقام های دولتی از دست داده ایم و شما باید شرمنده باشید. کاملا واضع است که آمریکایی ها در این جنگ دست برتر را نداشتند.

هیل افزود: جمهوری‌خواهان تصدیق می کنند که بهترین سناریو برای این حزب، پایان دادن به جنگ است اما چنین استدلال می کنند که ترامپ به اندازه کافی به حمایت جنبش ماگا از جمهوری خواهان اعتماد دارد هر چند که آن ها ممکن است با خود جنگ موافق نباشند.

این رسانه نوشت: کاخ سفید چنین استدلال می کند که ترامپ می تواند از عهده جنگ بر آید و در عین حال بر امور اقتصادی در داخل متمرکز باشد اما برخی از جمهوری‌خواهان نسبت به این دیدگاه تردید دارند.

در حالی که ترامپ و جمهوریخواهان ادعا می کنند که آمریکایی ها به طور گسترده ای موافق اهداف دولت در جنگ هستند، مقام نزدیک به کاخ سفید هشدار داد که اگر سناریویی پیش بیاید که در آن پای نیروهای نظامی آمریکا به خاک ایران باز شود، ممکن است میزان مشارکت رأی‌ دهندگان ترامپ در انتخابات میان ‌دوره‌ای کاهش یابد.

به گزارش ایرنا، انتخابات میان دوره ای کنگره در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) در این کشور برگزار خواهد شد. انتخابات میان‌دوره‌ای در دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ از حزب جمهوری‌خواه برگزار می‌شود.