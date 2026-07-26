جوان آنلاین: حملات شهرکنشینان صهیونیست به فلسطینیان، اماکن عبادی و داراییهای آنها در کرانه باختری همچنان ادامه دارد و در جدیدترین مورد، شهرکنشینان به خوردوهای فلسطینیها در جاده «وادی قانا» بین شهرهای سلفیت و قلقیلیه حمله کردند.
به گزارش ایرنا، شهرکنشینان در جنوب شهر بیتلحم نیز به خودروهای فلسطینیان آسیب رساندند. آنان در نزدیکی شهرک صهیونیستنشین «عمانوئیل» بین شهرهای سلفیت و قلقیلیه، جاده را مسدود و به خودروهای فلسطینیان با سنگ حمله کردند.
شهرکنشینان صهیونیست همچنین با سنگ به خودروهای فلسطینیها در حال عبور از جاده «مرج سیع» واقع بین روستاهای المغیر و ابوفلاح در شرق شهر رامالله حمله کردند.
روستای «قصره» نیز از دست شهرکنشینان صهیونیست در امان نماند و آنها با حمله به این روستا، یک خانه را به آتش کشیدند و به خودروها آسیب رساندند.
خودروهای فلسطینیها در مسیر شهرکهای عقربا و اوصرین در جنوب شهر نابلس نیز هدف حمله شهرک نشینان صهیونیست قرار گرفت. شهرکنشینان همچنین به خودروهای فلسطینیها در نزدیک شهرک صهیونیست نشین «متسبیه یریحو» در جنوب غربی شهر اریحا حمله کردند.
منابع صهیونیستی نیز با اذعان به این حملات خشونتبار شهرک نشینان صهیونیست اعلام کردند که مساجد و خودروهای فلسطینیها در آتش سوخته است.
«یوسی یهوشع» تحلیلگر صهیونیست اعتراف کرد که شهرکنشینان صهیونیست در چارچوب آنچه آن را «پرداخت هزینه» میخوانند، حملاتی را به روستاهای فلسطینی در کرانه باختری انجام داده و مساجد و خودروها را آتش زدند. او افزود: شهرکنشینان روی دیوار مسجدی که در روستای قصره آتش زدند، عبارتی حاکی از انتقام یک نظامی صهیونیستی را نوشتند. براساس اعلام منابع صهیونیستی، «بنایاهو میلت» گروهبان یکم ذخیره از گردان ۸۱۱۹ تیپ شانزدهم ارتش رژیم اسرائیل در جریان یورش به شهرک فلسطینی «تل» کشته شده بود.
شهرک تل، واقع در جنوب غربی شهر نابلس در کرانه باختری، روز جمعه شاهد یورش شهرک نشینان مسلح و حملات آنها به خانه ها و داراییهای فلسطینیان بود و آنها نیز برای دفاع از خود به مقابله با این شهرک نشینان پرداختند.
در ادامه، نظامیان صهیونیست در حمایت از شهرک نشینان به شهرک تل یورش برده و شروع به تیراندازی کردند که در جریان آن، چهار شهروند فلسطینی شهید و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
براساس گزارش رسانههای صهیونیستی از جمله روزنامه «اسرائیل هیوم»، یک شهروند فلسطینی در روستای تل موفق شد که یک افسر امنیتی را خلع سلاح کند و به سمت شهرکنشینان آتش بگشاید که در نتیجه آن، بنایاهو میلت و سرگرد صهیونیست «یواو عزرا» کشته شدند. بنایاهو میلت مامور حفاظت از شهرک های صهیونیست نشین بود.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز اذعان کرد که رهبری سیاسی رژیم صهیونیستی از خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری حمایت میکند.